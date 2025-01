FC Bayern zu Gast bei Feyenoord: Warum sind in Rotterdam Fangnetze im Stadion?

Beim Spiel zwischen dem FC Bayern und Feyenoord Rotterdam dürften viele Fans beim Blick in die Zuschauerränge verwundert sein.

In der Champions League trifft der FC Bayern am 7. Spieltag auf Feyenoord Rotterdam (ab 21 Uhr im Liveticker). Ein Blick in Richtung der Zuschauer im "De Kuip" dürfte bei dem ein oder anderen Fan für Verwunderung sorgen. Riesige Fangnetze schirmen nämlich die Anhänger voneinander und vom Spielfeld ab.

Der Grund dafür ist leicht erklärt und leider unschön: In den Niederlanden kommt es immer wieder zu Ausschreitungen im Stadion. Die Fangnetze sollen verhindern, dass Heim- und Auswärtsfans aufeinandertreffen und für Randale sorgen.

Die Fanszene in Rotterdam fiel in den vergangenen Jahre immer wieder negativ auf, sorgte neben Ausschreitungen auch immer wieder mit antisemitischen Gesänge und Symboliken für negative Schlagzeilen

Als Bayer Leverkusen im September gegen Feyenoord spielte, warnte der Verein seine Fans vor der Partie ausdrücklich davor, sich klar als Bayer-Fan zu erkennen zu geben. Diese Warnung wurde auch für die Anhänger der Münchner ausgesprochen.

