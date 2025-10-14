Anzeige
3. Spieltag in der Königsklasse

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund live: Champions League im TV, im Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 13:27 Uhr
  • ran.de

Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zur Begegnung zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund ist in der laufenden Pflichtspiel-Saison noch ungeschlagen. In der Champions League belegt der BVB nach einem 3:3 bei Juventus Turin und einem 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao den siebten Tabellenplatz.

Zwar war das Remis in Turin aufgrund der späten Gegentore ein Ärgernis, jedoch können die "Schwarz-Gelben" mit der bisherigen Ausbeute von vier Punkten aus zwei Partien zufrieden sein.

Offensiv liefern Serhou Guirassy, Karim Adeyemi und Co. stark ab und in der Abwehr kann Niko Kovac wieder auf den nach seiner Rückkehr von einer Verletzung erstaunlich früh formstarken Nico Schlotterbeck setzen.

Dortmund, Deutschland 04. Oktober 2025: 1. BL - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Im Bild: Nach dem Tor von Yan Couto (BVB) zum Ausgleichstor (1:1) für Borussia Dortmund jubelt Waldemar ...

Am dritten Spieltag der Ligaphase gastieren die Borussen beim FC Kopenhagen. Der dänische Klub ist defensivstark, mannschaftlich geschlossen und auswärts schwer zu schlagen. Kopenhagen hat mit dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen einen guten Start hingelegt, bei Qarabag Agdam allerdings nach einer enttäuschenden Leistung 0:2 verloren.

Besonders entgegenfiebern dürfte dem Match Ex-BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, der ja seit diesem Sommer für Kopenhagen aufläuft. Der 20-Jährige konnte bei seinem neuen Arbeitgeber bislang aber keine Bäume ausreißen und wurde nach dem Qarabag-Spiel ziemlich heftig kritisiert.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.

Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Kopenhagen vs. BVB live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gastiert in Kopenhagen: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Kopenhagen gegen Dortmund im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Borussia Dortmund gastiert in Kopenhagen: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von 1. FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund

  • Spiel: FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 21. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Jacob Neestrup (FC Kopenhagen), Niko Kovac (BVB)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
