Auf der kleinen Karibik-Insel Curacao bahnt sich Großes an - der Fußball-Winzling darf von der WM träumen. Das hat auch mit den besonderen Umständen des kommenden Turniers zu tun.
Das Handy von Kenji Gorré steht nicht mehr still. Natürlich nicht. "Mein Telefon vibriert ständig, auf der Insel sind unsere Spiele das Tagesgespräch", sagt der Angreifer, der mit Curacao zur WM will: "Die Leute sind begeistert, die Stimmung ist gut, es wird gelacht und Musik gemacht. Alle fiebern mit."
Und tatsächlich bahnt sich auf der kleinen Karibik-Insel etwas ganz Großes an, schließlich haben Gorré und Co. - ausgerechnet am Nationalfeiertag - Jamaika mit 2:0 besiegt.
Im kleinen Stadion der Hauptstadt Willemstad feierten die Fans eine riesige Party, und nun träumen die rund 150.000 Einwohner von der WM 2026. Es wäre mehr als ein Märchen, es wäre ein echtes Fußball-Wunder.
Denn eigentlich ist Curacao ja vor allem als Urlaubsparadies bekannt, mit atemraubenden Stränden, mehr als 3000 Sonnenstunden pro Jahr und den vielen bunten Cocktails. "Es ist eine Ehre, für die Insel zu spielen", sagt Livano Comenencia: "Wir sind noch lange nicht am Ziel."
Doch nach dem überraschenden Sieg gegen Jamaika liegt Curacao, das vom früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat betreut wird, in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas zur Halbzeit mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze der Gruppe B.
"Wir müssen einfach alle drei Spiele gewinnen"
In der Nacht zu Mittwoch könnte die ehemalige niederländische Kolonie gegen Trinidad und Tobago den nächsten Schritt auf dem Weg zum WM-Debüt machen.
"Wir sind einfach eine Familie", sagt Comenencia, der wie Gorré gegen Jamaika traf, über das Erfolgsgeheimnis des Fußball-Zwergs.
Und neben dem Zusammenhalt setzt Advocaat, der bereits mit den Niederlanden und Südkorea bei Weltmeisterschaften dabei war und ein kurzes Intermezzo bei Borussia Mönchengladbach hatte, noch auf ein anderes naheliegendes Konzept: Der "kleine General" bedient sich an der Kolonialgeschichte Curacaos und setzt auf in den Niederlanden ausgebildete Nationalspieler.
WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert
Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben.
USA
Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen?
Kanada
Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt.
Mexiko
Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0.
Japan
Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team.
Neuseeland
Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen.
Iran
Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein.
Argentinien
Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann.
Usbekistan
Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation.
Jordanien
Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ...
Südkorea
... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme.
Australien
Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien.
Brasilien
Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr.
Ecuador
Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme.
Uruguay
Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten.
Paraguay
Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador.
Kolumbien
Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor.
Marokko
Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.
Tunesien
Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern.
Ägypten
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch.
Algerien
Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Ghana
Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026.
Kap Verde
Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000).
Ein Großteil der Mannschaft wurde in den Niederlanden geboren, die meisten stehen bei Klubs in Europa unter Vertrag. Obwohl die "Blaue Welle" zusammengewürfelt ist, spricht Advocaat von einer "einzigartigen Truppe", das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Leidenschaft des Teams seien "beeindruckend".
Und so könnte Curacao eine vielleicht einmalige Chance nutzen. Schließlich sind USA, Mexiko und Kanada direkt für die XXL-WM mit 48 Teams qualifiziert und fallen als mögliche Qualifikations-Gegner aus. Curacao bekommt es so nun noch je einmal mit Trinidad und Tobago, Bermuda und Jamaika zu tun. "Noch drei Spiele", sagt Comenencia: "Wir müssen einfach alle drei gewinnen. Nicht mehr und nicht weniger."
Noch drei Spiele bis zum großen Glück. Und vielleicht wird aus der Traum-Insel dann ja die größte Party-Insel der Karibik.