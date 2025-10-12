Beim Zweitligisten Hertha BSC dürften laut "Bild" zwei Routiniers keine sportliche Zukunft über das Saisonende hinaus haben.

Hertha BSC bereitet sich spätestens im Sommer 2026 wohl auf einen größeren Umbruch im Kader vor. Zwölf Verträge laufen bei den Berlinern am 30. Juni 2026 aus und einige Entscheidungen dürften bereits jetzt feststehen.

Laut einem Bericht der "Bild" gelten drei Abgänge spätestens im Sommer 2026 als fix. So sollen die Routiniers Diego Demme und John Brooks keine neuen Verträge erhalten.

Der 32-jährige Brooks und auch der 33-jährige Demme spielen in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga in Reihen der Hertha sportlich bislang aufgrund von Verletzungen nur eine Nebenrolle.