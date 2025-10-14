Anzeige
Fußball

Premier League: Ex-Schiri David Coote bekennt sich der Kinderpornografie schuldig

Der frühere Referee David Coote hat sich schuldig bekannt, ein kinderpornografisches Bild angefertigt zu haben. Damit gehen die Skandale rund um den Ex-Premier-League-Schiedsrichter weiter.

Die englische Schiedsrichter-Organisation hat sich bereits letztes Jahr im Dezember für ein Ende des Engagements des 43-Jährigen entschieden. Zu dieser Trennung kam es durch mehrere Skandale.

Nun gab Coote vor dem Nottingham Crown Court ein Schuldbekenntnis in einem neuen Fall ab. Er bekannte sich des Besitzes kinderpornografischen Materials schuldig. Im September hatte er sich noch unschuldig bekannt. In Cootes Fall soll es sich um ein Video der Kategorie A von kinderpornografischen Inhalten, also der schwerwiegendsten Einstufung, handeln.

Das Gericht gewährte dem Engländer am Dienstag eine Freilassung unter Auflagen und ordnete eine Bewährungsbewertung an. Coote muss am 11. Dezember erneut vor Gericht erscheinen. "Sie haben sich in einem schwerwiegenden Fall schuldig bekannt", sagte Richterin Nirmal Shant. Ob der Ex-Schiedsrichter in Haft muss, werde "entschieden, wenn alle Informationen vorliegen".

Anzeige
Anzeige

Neuer Coote-Skandal: Bereits in der Vergangenheit schlechte Schlagzeilen

Diese Anreihung an Skandalen fing mit einem Video an, in dem sich David Coote zur Person Jürgen Klopp abfällig äußerte. Der 43-Jährige bekannte sich zu diesem Video, scheinbar aus dem Jahr 2020.

Aber auch außerhalb Englands wurde der ehemalige Schiedsrichter gesperrt. Die UEFA suspendierte Coote am Beginn dieses Jahres bis zum 30. Juni 2026. Der europäischen Fußball-Union war ein weiteres Video vorliegend, welches den Engländer während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland beim Schnupfen eines weißen Pulvers zeigte.

Anzeige
Arsenal v West Ham United - Premier League
News

Legendäre Alternative: Muss Arsenal umziehen?

  • 08.10.2025
  • 17:34 Uhr
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Brotlose Kunst: Warum Wirtz in Liverpool noch fremdelt

  • 08.10.2025
  • 15:57 Uhr
Premier League Newcastle United v Nottingham Forest Nick Woltemade of Newcastle United celebrates his goal to make it 2-0 during the Premier League match Newcastle United vs Nottingham Forest at St...
News

Woltemade wie Kane? Mitspieler gerät ins Schwärmen

  • 08.10.2025
  • 15:55 Uhr
Florian Wirtz erhält Rückendeckung
News

Nach Liverpool-Fehlstart: Deutsche Legenden verteidigen Wirtz

  • 07.10.2025
  • 00:47 Uhr
Woltemade
News

Newcastle United: Woltemade auf den Spuren von Ikone Shearer

  • 06.10.2025
  • 00:43 Uhr
Nick Woltemade feiert seinen Treffer
News

Sieg gegen Nottingham: Woltemade trifft schon wieder

  • 05.10.2025
  • 17:56 Uhr
Erst nach der Pause im Spiel: Florian Wirtz
News

Ganz bitterer Abend für Wirtz und Liverpool

  • 04.10.2025
  • 22:41 Uhr
Postecoglou
News

Postecoglou droht wohl Blitz-Entlassung

  • 03.10.2025
  • 18:14 Uhr
Woltemade Rummenigge
News

Presse verhöhnt Bayern nach Rummenigges "Idioten"-Spruch

  • 03.10.2025
  • 00:01 Uhr
imago images 1034365119
News

Völler stärkt Wirtz: "Wird es den Engländern zeigen"

  • 02.10.2025
  • 12:28 Uhr