Anzeige
WM-QUALIFIKATION live auf joyn

FC Bayern: Michael Olise in Frankreich hart kritisiert! "Selbstgefälliger" Einsatz in WM-Quali hat "bitteren Nachgeschmack"

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 15:06 Uhr
  • ran

Die französische Nationalmannschaft schlägt Aserbaidschan und bleibt auf WM-Kurs, die Vorstellung des Offensivspielers des FC Bayern München sorgt in Frankreich aber für Kritik.

Frankreich bezwang Aserbaidschan am Freitag mit 4:0 und liegt mit neun Punkten aus drei Spielen voll auf Kurs, um sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Trotzdem gab es im Nachbarland am Auftritt der "Equipe Tricolore" einige Kritik, vor allem FC-Bayern-Star Michael Olise musste einige schlechte Bewertungen einstecken.

Olises Leistung sei "unzureichend" gewesen, seine Einstellung teilweise "nonchalant", urteilte die Zeitung "L’Equipe".

"Auf der rechten Seite im 4-4-2-Systems positioniert, zeigte er nicht seine gewohnte Energie. Auch unterliefen ihm einige Fehlpässe und er zeigte sich manchmal selbstgefällig", schrieb die Zeitung weiter und vergab lediglich drei von zehn Sternen.

Anzeige
Anzeige

Frankreich: Deschamps wechselt Olise aus

Einen "bitteren Nachgeschmack" habe Olises Leistung hinterlassen, urteilte auch "Le Parisien". Der 24-Jährige habe zwar einige gute Aktionen gehabt, aber nicht wie erhofft das Tempo auf seiner Außenbahn bestimmen können.

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps scheint nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Auftritt Olises gewesen zu sein. Er wechselte den Offensivspieler 20 Minuten vor dem Ende aus.

Anzeige
Mehr News und Videos
Abschied aus Schweden: Jon Dahl Tomasson
News

Kein Sieg in der WM-Quali: Schweden wirft Trainer Tomasson raus

  • 14.10.2025
  • 17:18 Uhr
13.10.2025, Fussball, Herren, European Qualifiers, 8. Spieltag, Nordirland - Deutschland, Torjubel zum 0:1, Torschütze: Nick Woltemade (Deutschland) Belfast Windsor Park Belfast Nordirland (NIR) **...
News

DFB-Zeugnis: Leistungsträger kassiert herben Rückschlag

  • 14.10.2025
  • 17:17 Uhr
imago images 1054032830
News

Trotz Horror-Bilanz: San Marino hat noch eine Chance auf die WM 2026

  • 14.10.2025
  • 16:22 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation heute live: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 14.10.2025
  • 16:15 Uhr
07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...
News

Spannung pur in Deutschland-Gruppe: Was zählt bei Punktgleichstand?

  • 14.10.2025
  • 14:34 Uhr
Nick Woltemade (M.) traf erstmals für die DFB-Elf
News

"Glanzlose Mannschaft": Internationale Presse kritisch nach DFB-Sieg

  • 14.10.2025
  • 13:11 Uhr
Nico Schlotterbeck (Germany) und Joshua Kimmich (Germany) jubeln, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Northern Ireland v Germany, Windsor Park am 13. October 2025 in Bel...
News

DFB-Erkenntnisse: Die deutschen Tugenden sind zurück

  • 14.10.2025
  • 10:56 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Germany) und Nick Woltemade (Germany) jubeln, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Northern Ireland v Germany, Windsor Park am 13. Octobe...
News

Kommentar: Das kann nicht der Anspruch des DFB sein

  • 14.10.2025
  • 09:39 Uhr
imago images 1067642805
News

Affront in Norwegen: Riesige Palästina-Flagge gegen Israel

  • 14.10.2025
  • 09:35 Uhr
SCHLOTTERBECK Nico Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Luxemburg 4 : 0 am 10.10. 2025 in Sinsheim DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-V...
News

DFB-Noten: Schlotterbeck als Abwehrgarant, Wirtz weiter auf Formsuche

  • 14.10.2025
  • 09:03 Uhr