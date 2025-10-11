Die französische Nationalmannschaft schlägt Aserbaidschan und bleibt auf WM-Kurs, die Vorstellung des Offensivspielers des FC Bayern München sorgt in Frankreich aber für Kritik.

Frankreich bezwang Aserbaidschan am Freitag mit 4:0 und liegt mit neun Punkten aus drei Spielen voll auf Kurs, um sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Trotzdem gab es im Nachbarland am Auftritt der "Equipe Tricolore" einige Kritik, vor allem FC-Bayern-Star Michael Olise musste einige schlechte Bewertungen einstecken.

Olises Leistung sei "unzureichend" gewesen, seine Einstellung teilweise "nonchalant", urteilte die Zeitung "L’Equipe".

"Auf der rechten Seite im 4-4-2-Systems positioniert, zeigte er nicht seine gewohnte Energie. Auch unterliefen ihm einige Fehlpässe und er zeigte sich manchmal selbstgefällig", schrieb die Zeitung weiter und vergab lediglich drei von zehn Sternen.