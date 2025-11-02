Anzeige
FC Bayern nie mit Florian Wirtz einig gewesen? Leverkusen-Boss spricht Klartext

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 13:11 Uhr
  • ran.de

War sich Florian Wirtz je mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig? Bayer-Boss Fernando Carro spricht Klartext.

Im Sommer wechselte Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Bevor sich alle Parteien einig wurden, wurde von einer Einigung zwischen Wirtz und dem FC Bayern berichtet.

Eine Information, die laut Bayer-Boss Fernando Carro "nie richtig" war. "Unsere Information von Papa Wirtz war: Das stimmt nicht", sagte Carro im "Sport1-Doppelpass".

"Die Familie Wirtz und Florian wussten, dass es unsere Top-Priorität war, zu verlängern. Wir sind bei dem Transfer im Sommer bei den Gehältern sehr vorsichtig gewesen. Aber bei Florian wären wir bereits gewesen, eine Ausnahme zu machen. Auf jeden Fall in einer Region, die es bei Bayer Leverkusen noch nie gegeben hat."

Carro: Wirtz wäre "bestimmt nach Madrid, wenn..."

Zu einer Verlängerung mit dem Nationalspieler kam es dennoch nicht. Auch ein Wechsel zu Real Madrid, wo es Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso im Sommer hinzog, kam nicht zustande.

Laut Carro wäre Wirtz "bestimmt nach Madrid, wenn Xabi Alonso das Angebot gemacht hätte. Aber Xabi hat bei Madrid weniger zu sagen als bei uns."

