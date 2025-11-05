Sorge um El Mala: Shootingstar muss Training abbrechen

Sorge um Said El Mala: Der Shootingstar des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste nur wenige Tage vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach das Training angeschlagen abbrechen. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, wurde der 19-Jährige bei einem Zweikampf am linken Knöchel getroffen.

Bilder zeigen, wie El Mala zunächst noch auf dem Platz behandelt wird und dann mit einem dicken Eisbeutel um den Knöchel auf einem Medizinkoffer sitzt. Wie schlimm die Verletzung ist und ob El Mala am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Topspiel in Gladbach mitwirken kann, ist noch offen.

In dieser Saison gelang dem Jungstar der Durchbruch: In der Liga erzielte er für den Aufsteiger in bislang neun Spielen vier Tore, zudem bereitete er zwei Treffer vor. Mit seinen Leistungen soll El Mala längst das Interesse von zahlreichen europäischen Spitzenklubs geweckt haben. Zudem wird spekuliert, dass er im DFB-Kader für die abschließenden Begegnungen in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag sein Aufgebot bekannt.