Champions league

Champions League: Nach roter Karte gegen Luis Diaz – Bayern-Angreifer wendet sich an Hakimi

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 14:07 Uhr
  • SID

Luis Diaz hat sich nach seinem Foul und dem anschließenden Platzverweis im Champions-League-Duell bei PSG öffentlich bei Achraf Hakimi entschuldigt.

Rotsünder Luis Díaz von Bayern München hat seinem "Opfer" Achraf Hakimi beste Genesungsgrüße gesandt. "Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz", schrieb der Kolumbianer bei Instagram.

Doppel-Torschütze Díaz hatte den Marokkaner im Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstag (2:1) grob gefoult und war dafür vom Platz geflogen (45.+7).

FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Hakimi war nach dem harten Einsteigen des Kolumbianers unter Tränen vom Platz gegangen. Eine Diagnose über eine mögliche Verletzung steht noch aus.

Luis Diaz entschuldigt sich bei Achraf Hakimi

"Es war ein Abend voller Emotionen", schrieb Díaz: "Der Fußball erinnert uns immer wieder daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann - im Guten wie im Schlechten. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zuende bringen konnte, aber stolz auf ihren unglaublichen Einsatz."

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Bayern ihre 2:0-Pausenführung in Unterzahl mit allem, was sie hatten. Mehr als den Anschlusstreffer von João Neves ließen Kapitän Manuel Neuer und Co. nicht mehr zu.

