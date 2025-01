FC Liverpool und FC Barcelona als erste Teams im Achtelfinale

Der FC Liverpool und der FC Barcelona haben als erste Teams das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Liverpool holte durch ein 2:1 (1:0) gegen den OSC Lille den siebten Sieg im siebten Spiel, Barca gewann mit Trainer Hansi Flick eine spektakuläre Aufholjagd bei Benfica Lissabon 5:4 (1:3).

In Liverpool trafen Stürmerstar Mohamed Salah (34.) und Harvey Elliott (67.) an der Anfield Road für den Tabellenführer der englischen Premier League. Für Lille glich Jonathan David (62.) in Unterzahl zwischenzeitlich aus, Aissa Mandi (59.) hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Für die Gäste aus Frankreich endete eine Serie von 21 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Vorzeitig durch sind auch Flick und der zuletzt kriselnde FC Barcelona (18 Punkte). Nach einem 2:4-Rückstand drehten Robert Lewandowski (78., Foulelfmeter), Eric (86.) und Raphinha (90.+6) in der Schlussphase noch die Partie.

Benficas Grieche Evangelos Pavlidis hatte Barca, in der Liga zuletzt mit nur einem Sieg aus acht Spielen, zunächst mit einem schnellen Dreierpack (2./22./30., Foulelfmeter) fast im Alleingang an den Rand einer Niederlage gebracht.