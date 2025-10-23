Anzeige
England

FC Liverpool - Wegen Florian Wirtz: Mo Salah gerät in die Kritik

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 10:23 Uhr
  • Andreas Reiners

Mohamed Salah kam in Frankfurt spät ins Spiel und hätte Florian Wirtz dessen ersten Treffer auflegen können. Er verzichtete darauf – mal wieder.

Florian Wirtz war einschussbereit.

Ein simpler Querpass von Mo Salah, und der Deutsche hätte im Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seinen ersten Treffer im Trikot des FC Liverpool erzielt.

Doch Salah versuchte es in der 84. Minute selbst. Und scheiterte an SGE-Keeper Michael Zetterer.

Prompt gab es in den sozialen Medien Egoismus-Vorwürfe gegen Salah. Oder war es Frust? Der Ägypter kam in Frankfurt erst in der Schlussphase ins Spiel. In einer ähnlichen Situation am vergangenen Wochenende hatte er Wirtz allerdings ebenfalls bereits "übersehen".

Kritik an Salah: "Unglaublich schlechte Entscheidung"

"Das wäre Wirtz’ erstes Tor gewesen, wenn Salah nicht so egoistisch gewesen wäre. Eine unglaublich schlechte Entscheidung, vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr Wirtz ein Tor braucht", schrieb ein User bei X.

"Salah muss diesen egoistischen Unsinn, den er da treibt, abstellen", meinte ein anderer. Ein weiterer schrieb: "Verschwenderisch, verzweifelt und egoistisch. Muss eindeutig den Pass auf Wirtz spielen, aber ist von Gier übermannt."

Die Kritik an Salah wächst, nicht nur unter den Fans. Liverpool-Legende Jamie Carragher forderte bereits am Wochenende nach der Pleite gegen Manchester United: "Wir sind an einem Punkt, an dem Mo Salah nicht mehr jedes Spiel bestreiten sollte."

Wirtz war nach dem Spiel in Frankfurt trotzdem zufrieden, schließlich hatte er beim 5:1 zwei Tore aufgelegt. "Ich bin froh, dass ich endlich mal eine Torbeteiligung habe."

