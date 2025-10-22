Nach Traumstart erlebt Eintracht Frankfurt ein Debakel gegen den FC Liverpool. Trainer Dino Toppmöller muss besonders die wacklige Defensive endlich in den Griff bekommen. Von Daniel Kugler In der 26. Minute explodierte der Deutsche Bank Park förmlich. Rasmus Kristensen brachte Eintracht Frankfurt in der Champions League nach einem äußert sehenswerten Angriff gegen den FC Liverpool nach Vorlage von Routinier Mario Götze in Führung. Die SGE-Fans witterten die Sensation. Die nächste Pleite für die "Reds", die zuvor wettbewerbsübergreifend vier Spiele in Serie verloren hatten, lag in der Luft. FC Bayern-Noten: Teufelskerl Karl überragt

Michael Reschke im exklusiven Interview: "Es gibt keinen echten Bayern-Herausforderer mehr" Doch es sollte alles anders kommen. Keine 20 Minuten später stand es bereits 1:3. Nicht nur die Anhänger mussten sich zum Halbzeitpfiff erstmal ungläubig die Augen reiben. Nach der Pause sollte jedoch auch kein Aufbäumen mehr gelingen - es setzte eine 1:5-Packung. Dass die Frankfurter nach dem starken Auftakt derart den Faden verlieren und in Summe chancenlos waren, wirft einige Fragen auf.

Eintracht Frankfurt: Defensive nicht auf "Königsklassen"-Niveau Vor allem die Gegentreffer Nummer zwei und drei nach Standards sind schwer zu erklären. Jeweils nach Ecke durften die beiden Liverpooler Innenverteidiger Virgil van Dijk und Ibrahima Konate ziemlich unbedrängt einköpfen. Wie einfach sich beide Spieler gegen die SGE-Defensive durchsetzten, ist zu wenig für die "Königsklasse". Der Verbund um Kapitän und Nationalspieler Robin Koch bekommt derzeit keinen Fuß auf den Boden. "Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir einfach erwachsen werden müssen", legte Sportvorstand Markus Krösche in der Mixed Zone nach der Partie den Finger in die Wunde. Es fehle der Mannschaft aktuell an den "Grundtugenden. Das heißt Zweikampfführung, Zweikämpfe gewinnen zu wollen und Grundaggressivität."

Die akute Abwehrschwäche ist dabei keineswegs mehr eine Überraschung, denn die Frankfurter wackeln vor dem eigenen Kasten schon seit Wochen bedenklich. Die Rutsche gegen die Engländer markierte bereits das siebte aus den letzten acht Spielen, in denen man mindestens zwei Gegentreffer kassierte. Bezeichnend: In der laufenden Saison hat die Eintracht erst ein Mal zu null gespielt - im DFB-Pokal gegen den Oberligisten FV Engers.