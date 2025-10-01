Anzeige
"Desaströser Abend"

Galatasaray Istanbul vs. FC Liverpool: "Katastrophe in der Türkei" - Pressestimmen zur Champions League

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 13:54 Uhr
  • ran.de

Am zweiten Spieltag der Champions League hat Galatasaray Istanbul das mit Stars gespickte Team aus Liverpool überraschend geschlagen. ran zeigt die internationale Pressestimmen zum Spiel.

Mit einem 1:0-Heimerfolg setzte sich Galatasaray Istanbul gegen den aktuellen Premier-League-Sieger aus Liverpool durch. Damit haben die Türken in der Champions League ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Während die türkischen Medien von einer historischen Nacht schreiben, kritisiert die britische Presse den amtierenden Meister scharf. Arne Slot musste zudem zwei Verletzungen hinnehmen.

ran zeigt die Pressestimmen zum Heimerfolg von "Gala".

Anzeige
Anzeige

England

"BBC": "Liverpool verlor gegen Galatasaray in einer ohrenbetäubenden Nacht in Istanbul"

Daily Mail": "Victor Osimhens Elfmeter besiegt die Reds, die in dem höllischen Chaos keine Ruhe finden und Arne Slot vor Probleme stellen"

"Sky Sports": "Desaströser Abend für Liverpool, Galatasaray gewinnt und die Reds haben doppelte Verletzungssorgen"

"The Guardian": "Osimhen führt Galatasaray zum Sieg an einem Höllenabend für Liverpool"

"Daily Mirror": "Katastrophe in der Türkei! Slots umstrittene Salah-Entscheidung geht nach hinten los und Liverpool fürchtet zwei Verletzte während der Niederlage gegen Galatasaray"

Anzeige
Anzeige

Türkei

"Spor Arena": "Galatasaray spielt historisch gegen Liverpool. Die Gelb-Roten besiegten den englischen Riesen durch Osimhens Tor mit 1:0."

"CNN Türk": "Historischer Sieg unseres Vertreters in der Champions League"

"TRT Spor": "Victor Osimhen schreibt Geschichte - Galatasaray besiegt Liverpool mit einem 1:0"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland

"Sportschau": "Ekstase in Istanbul - Galatasaray düpiert Liverpool"

"Kicker": "Ideenlose Reds: Galatasaray setzt Ausrufezeichen gegen Liverpool"

"Sky": "Galatasaray besiegt Liverpool - Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool sind in der Champions League böse gestolpert"

Mehr News und Videos
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

FCB-Noten: Neuzugang überzeugt bei nächster Kane-Show

  • 01.10.2025
  • 13:59 Uhr
Leroy Sane during group phase match between Galatasaray and Liverpool in Istanbul, Turkiye, 30 September 2025. ( Copyright: BerkxOzkanx-xDepoxPhotos 18846377
News

Die Gala-Überraschung wird für Sane zur bitteren Wende

  • 01.10.2025
  • 13:45 Uhr
UEFA Champions League; Paphos FC - FC Bayern München; 30.09.2025 im Bild Vincent KOMPANY Trainer FC Bayern Muenchen kurz vor Anpfiff der Partie UEFA Champions League: Paphos FC - FC Bayern München;...
News

FC Bayern: Zypern-Gala zeigt Kompanys Lernkurve

  • 01.10.2025
  • 12:48 Uhr
Zurück in London: José Mourinho
News

Kuss und Kekse: "Special snack" für Mourinho

  • 01.10.2025
  • 11:11 Uhr
Wirtz (r.) im Spiel gegen Galatasaray
News

Kritik an Wirtz wächst: "Er ist nicht auf der Höhe"

  • 01.10.2025
  • 09:39 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 01.10.2025
  • 08:55 Uhr
imago images 1067184711
News

Frankfurts wilde Schwankungen sind brandgefährlich - Kommentar

  • 01.10.2025
  • 08:51 Uhr
27.09.2025, xblx, Fussball 1.Bundesliga, FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund v.l. Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Goal scored, Tor zum 0:1, celebrate the goal, Torjubel , Jubel, jubeln, jubelt, (...
News

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live: Champions League im TV, Livestream und im Liveticker

  • 01.10.2025
  • 08:30 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 01.10.2025
  • 08:30 Uhr
Mbappé traf in Kasachstan dreifach
News

Trotz galaktischer Torausbeute: Mbappé mit Selbstkritik

  • 01.10.2025
  • 05:33 Uhr