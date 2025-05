Anzeige

Inter im Finale: "Herz zählt mehr als Technik" Sport Bild (Deutschland): "Irres Spektakel! Bayern-Schreck klaut Flick das Finale!" Spox (Deutschland): "Wahnsinn im San Siro! Inter kämpft Barca in epischem Kampf nieder und steht im CL-Finale" Spiegel (Deutschland): "Unbeugsames Inter beendet Flicks und Barcelonas Finaltraum." Gazzetta dello Sport (Italien): "Epische Nacht, endloses Inter: Sie eliminieren Barça in der Verlängerung und stehen im Finale!" Tuttosport (Italien): "INTERMINATOR! Es ist Inters Jahr: Barcelona scheidet in der Verlängerung aus, es ist das Finale der Champions League!" Corriere della Sera (Italien): "Mit weiten Würfen und Kontern übertrafen die Nerazzurri ihre Fähigkeiten, schrieben Geschichte und fliegen nach München. Barças Kader ist eine Milliarde wert, Inters 660 Millionen, aber das Herz zählt mehr als die Technik." Corriere dello Sport (Italien): "Ein endloses Halbfinale – und dann der Jubelschrei: Episches Inter schlägt Barcelona 4:3 und fliegt ins Champions-League-Finale." Il Messagero (Italien): "Inter träumt! Inzaghis Meisterstück – der Held ist der Römer Frattesi mit seinem entscheidenden Tor."

Barcelona "fällt erhobenen Hauptes in Mailand" Marca (Spanien): "Maximale Grausamkeit für Barca. Die Schlagzeilen werden von Lamine handeln, aber der entscheidende Spieler in diesem Spiel war Sommer. Was für ein Spiel und was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär." Mundo Deportivo (Spanien): "4:3: Barça steht erneut kurz vor einem epischen Erfolg und fällt erhobenen Hauptes in Mailand." AS (Spanien): "Sommer verhindert Barcas Kunststück" El Mundo (Spanien): "Grausame Strafe für Lamines Barca. Inter steht nach einem epischen Duell im Finale der Champions League." Sport (Spanien): "Was für eine Ode an die Fußballgeschichte. Respekt vor Barca und Inter. Ein epochales Spiel, das nur durch den polnischen Schiedsrichter Marciniak mit mehreren Entscheidungen zu Ungunsten der Mannschaft von Flick getrübt wurde."

