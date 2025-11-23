Manchester City vs. Bayer Leverkusen heute live: Champions League im Ticker, TV und Stream

Am 5. Spieltag der Champions League muss Bayer Leverkusen auswärts bei Manchester City antreten. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Auf Bayer Leverkusen wartet am 5. Spieltag der Ligaphase in der Champions League eine extrem schwere Aufgabe. Die Werkself muss auswärts bei Manchester City bestehen.

Zum Start in die zweite Hälfte der Ligaphase braucht Leverkusen nämlich dringend weitere Punkte, um in den Top 24 zu bleiben und damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase des Wettbewerbs.

Bislang sammelte Leverkusen nur fünf Punkte aus vier Partien, damit liegen die Rheinländer auf Rang 21 der Tabelle. Zuletzt holte Bayer durch ein 1:0 bei Benfica Lissabon den ersten Sieg in der laufenden Saison der Königsklasse.

Ganz anders sieht es bei ManCity aus. Die Elf von Trainer Pep Guardiola hat schon zehn Zähler auf dem Konto und ist damit vor Beginn des fünften Spieltages auf Platz 4. Zuletzt schlugen die Engländer Borussia Dortmund im Etihad Stadium mit 4:1.