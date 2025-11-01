Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe in Manchester. Pünktlich zum Duell mit Manchester City am 4. Spieltag der Champions League kehrt Kapitän Emre Can langsam in den Kader zurück. Im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg stand der Defensivspezialist erstmals wieder im Aufgebot.

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle mussten aufgrund einer Erkältung pausieren, sollten bis zum Champions-League-Topspiel jedoch wieder einsatzbereit sein.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac feierte zuletzt vier Siege in Serie und trifft nun auf das Team von Pep Guardiola. Für Manchester City läuft die Saison bislang nicht ganz nach den eigenen Ansprüchen.

In der Premier League kämpfen die "Skyblues" um die Champions-League-Plätze, liegen im Titelrennen aber bereits zurück. In der Königsklasse dagegen ist das Team noch ungeschlagen und konnte zwei seiner bisherigen drei Partien gewinnen.