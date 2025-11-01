Anzeige
4. Spieltag der Champions League

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, im Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 16:18 Uhr
  • ran.de

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe in Manchester. Pünktlich zum Duell mit Manchester City am 4. Spieltag der Champions League kehrt Kapitän Emre Can langsam in den Kader zurück. Im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg stand der Defensivspezialist erstmals wieder im Aufgebot.

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle mussten aufgrund einer Erkältung pausieren, sollten bis zum Champions-League-Topspiel jedoch wieder einsatzbereit sein.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac feierte zuletzt vier Siege in Serie und trifft nun auf das Team von Pep Guardiola. Für Manchester City läuft die Saison bislang nicht ganz nach den eigenen Ansprüchen.

In der Premier League kämpfen die "Skyblues" um die Champions-League-Plätze, liegen im Titelrennen aber bereits zurück. In der Königsklasse dagegen ist das Team noch ungeschlagen und konnte zwei seiner bisherigen drei Partien gewinnen.

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Man City vs. BVB heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Manchester City und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.

Man City - BVB heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich Manchester gegen Dortmund im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Manchester City empfängt Borussia Dortmund heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu Manchester City vs. BVB gibt's auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Manchester City vs. Borussia Dortmund

  • Spiel: Manchester City vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 5. November 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Josep Guardiola (Manchester City), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
