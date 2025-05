Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain und der FC Arsenal kämpfen um den Einzug ins Finale der Champions League. So verfolgt ihr das Rückspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem 1:0-Sieg geht Paris Saint-Germain mit einem kleinen Vorteil in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal. Die "Gunners" bracuen in der französischen Hauptstadt also einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung um das Finale der Königsklasse zu erreichen.

Gut für Arsenal: Mit Ousmane Dembélé wird PSG der beste Spieler der Saison und Torschütze aus dem Hinspiel fehlen. Der Franzose hat sich eine Muskelzerrung im Oberschenkel zugezogen und wird definitiv ausfallen. Bei einem möglichen Finale soll der Ex-BVB-Star dann aber wieder mitwirken können.

Die Engländer werden dies zu verhindern versuchen. Nachdem sich das Team von Mikel Arteta im Viertelfinale klar gegen Real Madrid durchsetzte, soll in diesem Jahr eigentlich die große Krönung her.

Für den Klub wäre es der erste Einzug in Champions-League-Finale seit 2005/06. Damals verlor man gegen den FC Barcelona mit 1:2. PSG hingegen stand zuletzt 2019/20 im Endspiel, musste sich dort aber dem FC Bayern mit 0:1 geschlagen geben.