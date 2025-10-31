4. Spieltag in der Champions League
Paris St.-Germain vs. FC Bayern München live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 03.11.2025
- 20:09 Uhr

Der FC Bayern München muss zu seinem zweiten Auswärtsspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain ran.
Am vierten Spieltag der Ligaphase in der Champions League kommt es zu einem absoluten Topduell. Der Titelverteidiger Paris St.-Germain empfängt den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.
Tatsächlich ist die Begegnung auch tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe, sowohl die Bayern als auch PSG starteten mit drei Siegen in die Ligaphase der Königsklasse. PSG belegt Platz eins, die Bayern sind Zweiter.
Der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt schoss in der Champions League zuletzt Leverkusen in der BayArena mit 7:2 ab, die Münchner gewannen ihrerseits mit 4:0 gegen den FC Brügge.
Das bislang letzte Duell zwischen den Bayern und PSG liegt ziemlich genau vier Monate zurück. Bei der FIFA Klub-WM in den USA besiegten die Franzosen den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale mit 2:0.
Desire Doue und der zuletzt zum Ballon-d'Or-Sieger gekrönte Ousmane Dembele sorgten damals in Atlanta für die beiden PSG-Treffer.
PSG vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?
- Spiel: Paris St.-Germain vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: Champions League, 4. Spieltag
- Datum: 4. November 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Parc des Princes (Paris)
Champions-League-Topspiel live: Läuft Paris St.-Germain vs. FC Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen PSG und FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.
PSG vs. FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch PSG - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions-League im Livestream: Wer zeigt PSG vs. FC Bayern München live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Paris St.-Germain vs. FC Bayern München live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?
Einen Ticker zu Paphos FC vs. FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Schiedsrichter bei Paris vs. Bayern: Warum polarisiert Maurizio Mariani?
Der Italiener Maurizio Mariani wird das Champions-League-Spiel zwischen Bayern und PSG leiten. In seiner Heimat sorgte der Unparteiische zuletzt mit einer Fehlentscheidung für Ärger: Beim Spitzenspiel gab es einen Elfmeter für den SSC Neapel, nachdem es eine leichte Berührung mit dem Ex Dortmunder Henrikh Mkhitarian im Strafraum gab. Daraufin wurde Mariani vom Schiedsrichter-Boss suspendiert.
PSG vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels
- Begegnung: Paris St.-Germain vs. FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 4. November; 21:00 Uhr
- Trainer: Luis Enrique (Paris St.-Germain), Vincent Kompany (FC Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Amazon Prime
- Livestream: Amazon Prime
- Liveticker: ran.de, ran-App