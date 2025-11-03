Anzeige
FC Bayern München: Vor Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain -  Vincent Kompany kann (fast) aus dem Vollen schöpfen

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 12:46 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München darf vor dem Champions-League-Duell mit dem amtierenden Titelträger Paris Saint-Germain auf die Rückkehr seines ersten Langzeitverletzten in den Kader hoffen.

Trainer Vincent Kompany kann im Champions-League-Kracher vom FC Bayern München bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr) fast aus dem Vollen schöpfen.

Der Belgier begrüßte bis auf die Langzeitverletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies am Montag im Abschlusstraining noch in München alle seine Profis auf dem Platz.

Auch Abwehrspieler Hiroki Ito, der in dieser Saison nach seinem neuerlichen Mittelfußbruch noch kein Spiel bestreiten konnte, war wieder mit dabei.

Linksverteidiger Davies drehte vor der Mannschaft seine Runden, auch bei Musiala geht es weiter voran.

Die am vergangenen Samstag in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (3:0) weitgehend oder ganz geschonten Stammspieler wie Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz oder Dayot Upamecano trainierten alle mit.

FC Bayern-PSG: Weltfußballer Ousmane Dembele nach Verletzung wieder mit an Bord

Das Quartett wird ebenso zurück in der Startelf erwartet wie Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic.

Paris muss auf Jungstar Desire Doue verzichten.

Der Finalheld, der beim 5:0 im Mai gegen Inter Mailand zwei Tore erzielt hatte, fällt nach einem Pferdekuss aus.

Weltfußballer Ousmane Dembele steht nach überstandener Oberschenkelverletzung zumindest als Einwechselspieler bereit.

