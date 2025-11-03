Der FC Bayern hat bei der UEFA Protest eingelegt, nachdem kurzfristige Polizeimaßnahmen die Anreise der Fans zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain stark einschränken.

Der FC Bayern hat nach kurzfristig angesetzten Polizeimaßnahmen im Hinblick auf die Anreise seiner Fans zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) Protest bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingelegt. Dies teilte der Rekordmeister am Montagabend mit.

Die Polizeipräfektur habe demnach kurzfristig eine "Allgemeinverfügung zur Regelung der Anreise der Fans und zur Einrichtung eines Bereichs mit polizeilichen Maßnahmen erlassen", hieß es in einem Klub-Statement, die Bayern seien erst am Montag über diese Maßnahme informiert worden.

Der Verein werde weitere rechtliche Möglichkeiten ergreifen, PSG unterstütze den FC Bayern in der Angelegenheit.

"Die Allgemeinverfügung betrifft alle Fanbusse und verfügt, dass sie sich vor dem Spiel an einer Mautstelle vor der Stadt sammeln müssen. Zudem sieht sie unter anderem vor, dass alle weiteren Bayern-Fans ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadion kommen sollen", teilte der FC Bayern mit.