Der Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen PSG sorgt bei den internationalen Gazetten für Begeisterung. ran zeigt die Pressestimmen. Der FC Bayern setzt sich in der Champions League mit 2:1 bei Paris Saint-Germain durch. Der Sieg der Münchner, die in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen mussten, beeindruckt dabei die europäische Presse. Die Bayern sind "der Chef", "eine Dampfwalze ohne Bremse" oder schlicht "die beste Mannschaft Europas", heißt es in den Gazetten. Sport kostenlos streamen auf Joyn

"Die Bayern sind der Chef" FRANKREICH Le Figaro: "Die Bayern sind der Chef. Der 16. Sieg in 16 Spielen für die Mannschaft von Vincent Kompany, die sich in der zweiten Halbzeit mit zehn gegen elf schlagen musste. Die europäischen Champions, die im ersten Durchgang von einem stärkeren Gegner dominiert wurden, bevor sie stark aufholten, verlieren mehr als nur drei Punkte und die Tabellenführung." L'Équipe: "Das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Bayern am Dienstag im Parc des Princes wurde für die Pariser zu einer Tortur. PSG wurde von der Übermacht des FC Bayern sofort überrollt, brach im Parc des Princes zunächst auseinander und erlebte schließlich einen Albtraum-Abend, als Ousmane Dembele und Achraf Hakimi nacheinander verletzt vom Platz mussten." Le Parisien: "Am Dienstagabend im Parc des Princes sind Europas Meister taktisch untergegangen und haben zwei weitere wichtige Spieler verloren. Was für ein mieser Abend!" Ouest-France: "Die Männer von Luis Enrique waren gewarnt, dass diese Mannschaft des FC Bayern München schlagkräftig ist und es nicht viel braucht, damit sie ihr ganzes Können zeigt."

