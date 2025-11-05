Champions LEague
Champions League: FC Bayern schlägt PSG - Pressestimmen: "Maschine der Zerstörung"
- Veröffentlicht: 05.11.2025
- 07:53 Uhr
- SID/ran.de
Der Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen PSG sorgt bei den internationalen Gazetten für Begeisterung. ran zeigt die Pressestimmen.
Der FC Bayern setzt sich in der Champions League mit 2:1 bei Paris Saint-Germain durch. Der Sieg der Münchner, die in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen mussten, beeindruckt dabei die europäische Presse.
Die Bayern sind "der Chef", "eine Dampfwalze ohne Bremse" oder schlicht "die beste Mannschaft Europas", heißt es in den Gazetten.
ran zeigt die internationalen Pressestimmen.
"Die Bayern sind der Chef"
FRANKREICH
Le Figaro: "Die Bayern sind der Chef. Der 16. Sieg in 16 Spielen für die Mannschaft von Vincent Kompany, die sich in der zweiten Halbzeit mit zehn gegen elf schlagen musste. Die europäischen Champions, die im ersten Durchgang von einem stärkeren Gegner dominiert wurden, bevor sie stark aufholten, verlieren mehr als nur drei Punkte und die Tabellenführung."
L'Équipe: "Das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Bayern am Dienstag im Parc des Princes wurde für die Pariser zu einer Tortur. PSG wurde von der Übermacht des FC Bayern sofort überrollt, brach im Parc des Princes zunächst auseinander und erlebte schließlich einen Albtraum-Abend, als Ousmane Dembele und Achraf Hakimi nacheinander verletzt vom Platz mussten."
Le Parisien: "Am Dienstagabend im Parc des Princes sind Europas Meister taktisch untergegangen und haben zwei weitere wichtige Spieler verloren. Was für ein mieser Abend!"
Ouest-France: "Die Männer von Luis Enrique waren gewarnt, dass diese Mannschaft des FC Bayern München schlagkräftig ist und es nicht viel braucht, damit sie ihr ganzes Können zeigt."
SPANIEN
Marca: "Eine sehr schmerzhafte Nacht in Paris. Die Bayern bissen die Zähne zusammen und zeigten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Bayern ist die beste Mannschaft Europas. Sie stürmte den Thron von PSG, das unter Luis Enrique noch nie so unterlegen war wie in der gesamten ersten Halbzeit. Kompany hat eine Dampfwalze geschaffen, eine Maschine der Zerstörung, die zudem auch leiden kann."
As: "Das Spiel war eine Ode an den totalen Fußball. Ein spannender Kampf. Ein Duell, das, falls es noch Skeptiker gab, bestätigte, dass Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse ist. Es fehlte nur noch, Europas Champion zu Hause in Schach zu halten, um neuer König zu werden - und genau das geschah in der ersten Halbzeit."
ITALIEN
Tuttosport: "Lautstark hingegen war der Sieg des FC Bayern München im Parc des Princes gegen Paris Saint-Germain. Luis Díaz war der Mann des Spiels: Er erzielte in der 4. Minute das 1:0, in der 32. Minute das 2:0 und wurde kurz vor der Pause vom Platz gestellt."
Gazzetta dello Sport: "Es war ein Albtraumabend für den amtierenden Meister PSG. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Bayern München verlor man zudem Achraf Hakimi durch ein brutales Foul von Luis Díaz."