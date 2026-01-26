Am 8. Spieltag der Champions League muss Bayern München auswärts bei der PSV Eindhoven ran. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayern München geht mit viel Selbstvertrauen in das nächste Champions-League-Spiel. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Augsburg läuft es in der Königsklasse bislang sehr gut für die Münchener.

Am 7. Spieltag der Königsklasse setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durch. Damit ist ein Abrutschen unter Platz vier selbst bei einer Niederlage im letzten Vorrundenspiel rechnerisch ausgeschlossen.

Bei der PSV Eindhoven ist die Ausgangslage etwas kniffliger. Die Niederländer können noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen, stehen aktuell aber nur auf Platz 22.

Das Spiel bietet auch ein kleines Wiedersehen: PSV-Trainer Peter Bosz kennt den FC Bayern bestens aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen, wo er in sieben Duellen sogar zwei Siege gegen die Münchener feiern konnte. Zudem trifft Nachwuchstalent Paul Wanner auf seinen Ausbildungsverein aus München.