8. Spieltag in der Champions League

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Stream? Die Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 19:02 Uhr
  • ran.de

Am 8. Spieltag der Champions League gastiert Villarreal bei Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der Sprung unter die Top 8 ist für Bayer 04 Leverkusen nicht mehr möglich, das Verpassen der Playoffs jedoch sehr wohl. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Villarreal wäre die Werkself fix in den Playoffs dabei.

In der Champions League zeigte Bayer 04 zuletzt durchwachsene Leistungen. Zunächst feierten die Leverkusener einen Sieg gegen die B-Elf von Manchester City, danach gelang ein Unentschieden gegen Newcastle, ehe man gegen Olympiakos Piräus eine Niederlage hinnehmen musste.

Trotz dieser Leistungen hält das Team den Kontakt zu den Playoff-Plätzen und will mit einem Erfolg gegen Villarreal die Chancen auf das Weiterkommen sichern.

Bei einem eigenen Sieg könnte Leverkusen noch bis auf Platz 14 klettern, realistischer ist jedoch ein Rang zwischen 16 und 17. Für die Playoffs wäre ein paar Plätze nach oben in jedem Fall hilfreich, da dadurch ein leichterer Gegner im Achtelfinale der K.-o.-Phase warten könnte.

+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Bade - Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo - Tillman, Maza - Schick.

FC Villarreal: Tenas - Navarro, Marin, Veiga, Cardona - Buchanan, Comesana, Partey, Alassane - Oluwaseyi, Pepe.

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Villarreal heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Villarreal wird nicht im Free-TV übertragen.

Villarreal gastiert bei Leverkusen: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Villarreal gegen Leverkusen im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Villarreal zu Gast bei Bayer Leverkusen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal

  • Begegnung: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Villarreal
  • Datum und Uhrzeit: 28. Januar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer 04 Leverkusen), Marcelino (FC Villarreal)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
