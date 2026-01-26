Am 8. Spieltag der Champions League ist Inter Mailand zu Gast bei Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Nach einem guten Start in der Königsklasse lief es zuletzt etwas holprig: Im letzten Spiel in der Champions League mussten sich die Dortmunder Tottenham Hotspur geschlagen geben.

Der BVB befindet sich als Tabellen-16. der Gruppe genau im Mittelfeld und hofft noch auf einen Platz in den Top 8. Ein Sieg gegen Inter Mailand wäre dabei entscheidend, denn nur so könnte Dortmund noch auf Platz fünf klettern.

Um die Playoffs sicher zu erreichen, müsste der BVB aber auch an mehreren anderen Teams vorbeiziehen. Gleich acht Teams müssten alle ihre letzten Spiele verlieren.

Die Chancen, dass Dortmund komplett aus den Playoff-Rängen fällt, sind minimal: Für den BVB wäre es jedoch wertvoll, im Tabellenmittelfeld ein paar Plätze gutzumachen, um in den Playoffs auf einen vermeintlich leichteren Gegner zu treffen.