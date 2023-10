FC Barcelona

Die Saison in La Liga startete mit einem Remis gegen Getafe, seitdem hat Barca aber vier Spiele in Folge gewonnen, zuletzt 5:0 gegen Betis Sevilla. Die neue Saison in der Königsklasse kann kommen – und es sollte mehr drin sein als in den beiden Vorjahren, als man in der Gruppenphase scheiterte. Antwerpen, Donezk und Porto sind zunächst die Gegner. Die K.o.-Runde kann kommen.