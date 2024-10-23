- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26 heute live: Die Highlights im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 08:42 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 26.11. ab 23:00 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung heute übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 26. November 2025; 23:00 Uhr
Mehr News und Videos
Milde Strafe für Cristiano Ronaldo
News

Milde Strafe nach Tätlichkeit: FIFA begnadigt Ronaldo

  • 26.11.2025
  • 08:58 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier lacht er vor dem Elfmeter mit Karim Adeyemi (Borussia D...
News

Kommentar: Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück

  • 26.11.2025
  • 08:58 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Nico Schlotterbeck (Bor...
News

BVB: Sorgen trotz Weltklasse-Adeyemi

  • 26.11.2025
  • 08:57 Uhr
imago images 1069595333
News

Presse zerreißt Pep: "Arroganzanfall" gegen Bayer

  • 26.11.2025
  • 08:54 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Überragender Adeyemi, eiskalter Guirassy

  • 26.11.2025
  • 08:46 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 26.11.2025
  • 08:43 Uhr
imago images 1003863936
News

Alex Hleb exklusiv: Das macht Arsenal so gefährlich

  • 26.11.2025
  • 08:43 Uhr
Eintracht Frankfurt Theate
News

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 26.11.2025
  • 08:41 Uhr
FC Bayern
News

FC Arsenal vs. FC Bayern München heute live: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 26.11.2025
  • 08:41 Uhr
Im Heidenheimer Wappen ist das Kürzel zentral platziert
News

Skurriler Rechtsstreit: Wer ist der "echte" FCH?

  • 26.11.2025
  • 08:39 Uhr