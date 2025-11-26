- Anzeige -

ran: Herr Hleb, Arsenal und Bayern haben alle vier Champions-League-Spiele gewonnen. Der Königsklassen-Zweite empfängt den -Ersten, der Premier-League-Tabellenführer den Bundesliga-Spitzenreiter. Was für ein Spiel erwarten Sie? Alex Hleb: Ich denke, es wird ein absolutes Top-Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Eine intensive Partie mit viel Tempo und bei der am Ende Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Auf jeden Fall ein echtes Highlight für die Zuschauer! ran: Die Bayern sind in dieser Saison bisher unschlagbar. Warum sollte Arsenal die Münchner stoppen? Hleb: Ich denke, dass sich Arsenal als derzeitiger Tabellenführer der Premier League durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg gegen die Bayern machen darf. Sie sind defensiv wahnsinnig schwer zu knacken und verfügen im Gegenzug aber über extrem viel Tempo in die Spitze. In Kombination mit einem Champions-League-Heimspiel im Emirates ist das natürlich eine brutal schwere Aufgabe für Bayern.

Alex Hleb über die Schwächen des FC Bayern ran: Wo sehen Sie Schwächen beim FC Bayern? Hleb: Ich glaube, es wäre vermessen, aktuell über Schwächen bei den Bayern zu sprechen. Selbst wenn sie wie jetzt am Wochenende mal mit zwei Toren hinten liegen, dann sind sie aufgrund ihrer Qualität und enormen Mentalität jederzeit fähig, ein Spiel wieder in die richtige Richtung zu lenken. ran: Arsenal hat große Verletzungssorgen. Nun fällt mit Gabriel auch noch der Abwehrchef aus. Wie sehr schmerzt das? Hleb: Das ist natürlich ein herber Verlust. Gabriel war nicht nur für die defensive Stabilität sowie Arbeit gegen den Ball ein entscheidender Faktor, sondern auch extrem torgefährlich bei Arsenals Königsdisziplin: den Standardsituationen. ran: Seit Jahren träumt Arsenal wieder mal von einem großen Titel. In der Vergangenheit war man oft nah dran, aber scheiterte letztendlich. Fehlt Arsenal der Killer-Instinkt? Hleb: Das ist schwer zu beurteilen. Oftmals waren es eben diese oben angesprochenen Kleinigkeiten, die dann auf solch einem Niveau über Titel entscheiden. Aber ich bin mir sicher und fest davon überzeugt, dass Arsenal in naher Zukunft wieder einen Pokal in die Höhe stemmen wird.

Arsenals Millionentransfers zahlen sich aus – Bayerns Ausfälle als Chance? ran: Die Gunners haben im vergangenen Sommer 293,5 Millionen Euro für neue Stars ausgegeben. Gut investiertes Geld? Hleb: Defintiv, ja. Wenn du dich mit den besten Teams messen willst, dann musst du investieren. Und das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Eberechi Eze und Viktor Gyökeres haben voll eingeschlagen, aber auch andere Neuzugänge wie beispielsweise Piero Hincapié sind voll im Soll und eine Bereicherung. ran: Bei den Bayern fehlt hingegen mit Luis Díaz der Top-Transfer des Sommers am Mittwoch gesperrt. Ein großer Vorteil für Arsenal? Hleb: Auch Luis Diaz war in den vergangenen Wochen richtig gut drauf. Dass er ein Spiel quasi allein entscheiden kann, hat man gegen PSG eindrucksvoll gezeigt bekommen. Daher, denke ich, wird man in Arsenal-Kreisen sicherlich nicht traurig sein, dass er nicht mitwirken kann. ran: Offensiv-Talent Lennart Karl könnte Díaz eventuell ersetzen. Haben Sie schon von ihm gehört? Es gibt bereits Messi-Vergleiche… Sie haben mit dem Argentinier bei Barcelona zusammengespielt und können das sicher beurteilen. Hleb: Ja, ich habe natürlich auch schon von ihm gehört. Und für sein noch sehr junges Alter bringt er schon jetzt extrem starke Leistungen auf den Platz. Er lebt von seiner Spielweise, die auch ein Stück weit unbekümmert wirkt. Auch er ist wie Messi ein Linksfuß, stark im Dribbling und immer mit dem Zug zum Tor. Aber Lionel Messi spielt in seiner ganz eigenen Liga. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung von Lennart Karl weitergeht und freue mich natürlich auf zukünftige Messi-Vergleiche von ihm.

