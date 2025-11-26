Die Highlights der Champions League auf joyn
Champions League - Alex Hleb vor Arsenal vs. Bayern: "Arsenal darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg machen"
- Veröffentlicht: 26.11.2025
- 08:43 Uhr
- Philipp Kessler
Im ran-Interview spricht der frühere Stuttgart-Star Alexander Hleb über das Duell seines Ex-Klubs Arsenal gegen Bayern sowie die Stärken und Schwächen beider Teams.
Von Philipp Kessler
London calling! Am Mittwoch (ab 21 Uhr im ran-Liveticker) treten die Bayern in der Ligaphase der Champions League zum Kracher beim FC Arsenal an.
Bevor Alex Hleb mit dem FC Barcelona das Triple holte, spielte der frühere Star des VfB Stuttgart von 2005 bis 2008 bei den Gunners, mit denen er 2006 im Königsklassen-Finale 1:2 gegen Barca unterlag.
Dieses Jahr traut Hleb den Londonern aber viel zu, wie er im exklusiven Interview mit ran verrät. Auch gegen die bislang ungeschlagenen Bayern.
Das Wichtigste zur Champions League in Kürze
ran: Herr Hleb, Arsenal und Bayern haben alle vier Champions-League-Spiele gewonnen. Der Königsklassen-Zweite empfängt den -Ersten, der Premier-League-Tabellenführer den Bundesliga-Spitzenreiter. Was für ein Spiel erwarten Sie?
Alex Hleb: Ich denke, es wird ein absolutes Top-Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Eine intensive Partie mit viel Tempo und bei der am Ende Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Auf jeden Fall ein echtes Highlight für die Zuschauer!
ran: Die Bayern sind in dieser Saison bisher unschlagbar. Warum sollte Arsenal die Münchner stoppen?
Hleb: Ich denke, dass sich Arsenal als derzeitiger Tabellenführer der Premier League durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg gegen die Bayern machen darf. Sie sind defensiv wahnsinnig schwer zu knacken und verfügen im Gegenzug aber über extrem viel Tempo in die Spitze. In Kombination mit einem Champions-League-Heimspiel im Emirates ist das natürlich eine brutal schwere Aufgabe für Bayern.
Alex Hleb über die Schwächen des FC Bayern
ran: Wo sehen Sie Schwächen beim FC Bayern?
Hleb: Ich glaube, es wäre vermessen, aktuell über Schwächen bei den Bayern zu sprechen. Selbst wenn sie wie jetzt am Wochenende mal mit zwei Toren hinten liegen, dann sind sie aufgrund ihrer Qualität und enormen Mentalität jederzeit fähig, ein Spiel wieder in die richtige Richtung zu lenken.
ran: Arsenal hat große Verletzungssorgen. Nun fällt mit Gabriel auch noch der Abwehrchef aus. Wie sehr schmerzt das?
Hleb: Das ist natürlich ein herber Verlust. Gabriel war nicht nur für die defensive Stabilität sowie Arbeit gegen den Ball ein entscheidender Faktor, sondern auch extrem torgefährlich bei Arsenals Königsdisziplin: den Standardsituationen.
ran: Seit Jahren träumt Arsenal wieder mal von einem großen Titel. In der Vergangenheit war man oft nah dran, aber scheiterte letztendlich. Fehlt Arsenal der Killer-Instinkt?
Hleb: Das ist schwer zu beurteilen. Oftmals waren es eben diese oben angesprochenen Kleinigkeiten, die dann auf solch einem Niveau über Titel entscheiden. Aber ich bin mir sicher und fest davon überzeugt, dass Arsenal in naher Zukunft wieder einen Pokal in die Höhe stemmen wird.
Arsenals Millionentransfers zahlen sich aus – Bayerns Ausfälle als Chance?
ran: Die Gunners haben im vergangenen Sommer 293,5 Millionen Euro für neue Stars ausgegeben. Gut investiertes Geld?
Hleb: Defintiv, ja. Wenn du dich mit den besten Teams messen willst, dann musst du investieren. Und das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Eberechi Eze und Viktor Gyökeres haben voll eingeschlagen, aber auch andere Neuzugänge wie beispielsweise Piero Hincapié sind voll im Soll und eine Bereicherung.
ran: Bei den Bayern fehlt hingegen mit Luis Díaz der Top-Transfer des Sommers am Mittwoch gesperrt. Ein großer Vorteil für Arsenal?
Hleb: Auch Luis Diaz war in den vergangenen Wochen richtig gut drauf. Dass er ein Spiel quasi allein entscheiden kann, hat man gegen PSG eindrucksvoll gezeigt bekommen. Daher, denke ich, wird man in Arsenal-Kreisen sicherlich nicht traurig sein, dass er nicht mitwirken kann.
ran: Offensiv-Talent Lennart Karl könnte Díaz eventuell ersetzen. Haben Sie schon von ihm gehört? Es gibt bereits Messi-Vergleiche… Sie haben mit dem Argentinier bei Barcelona zusammengespielt und können das sicher beurteilen.
Hleb: Ja, ich habe natürlich auch schon von ihm gehört. Und für sein noch sehr junges Alter bringt er schon jetzt extrem starke Leistungen auf den Platz. Er lebt von seiner Spielweise, die auch ein Stück weit unbekümmert wirkt. Auch er ist wie Messi ein Linksfuß, stark im Dribbling und immer mit dem Zug zum Tor. Aber Lionel Messi spielt in seiner ganz eigenen Liga. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung von Lennart Karl weitergeht und freue mich natürlich auf zukünftige Messi-Vergleiche von ihm.
Kane, Olise, Kompany: Die größten Faktoren der Bayern
ran: Wie viel Angst hat Arsenal vor Harry Kane?
Hleb: Ich weiß nicht, ob man hier von Angst sprechen kann. Auf jeden Fall wird Arsenal mit viel Respekt gegenüber Harry Kane an die Sache rangehen, da er nach wie vor zu den besten Stürmern der Welt gehört. Sie werden viel Arbeit vor sich haben, da er zu jeder Zeit für ein Tor gut ist.
ran: Auf welchen FCB-Star muss Arsenal noch besonders aufpassen?
Hleb: Nach seiner jüngsten Gala würde ich sagen, auf jeden Fall auf Michael Olise, da er diese Saison in herausragender Form ist.
ran: Vincent Kompany hat die Bayern wieder in die Spur gebracht. Wie bewerten Sie seine Arbeit?
Hleb: Es ist wirklich beeindruckend, welche Dominanz die Bayern momentan an den Tag legen. Er hat die Mannschaft voll im Griff, weiß genau, worauf es ankommt und an welchen Schrauben er drehen muss. Davor kann man nur den Hut ziehen, welche Arbeit er leistet!
ran: Ihr Tipp?
Hleb: Ich tippe auf ein unterhaltsames 2:2-Unentschieden.