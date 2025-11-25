Der FC Barcelona kassiert in der Champions League eine deutliche Niederlage gegen Chelsea. Für Trainer Hansi Flick wird der Kampf um den Achtelfinaleinzug damit zunehmend schwieriger. Dämpfer für Ex-Bundestrainer Hansi Flick und den FC Barcelona: Der FC Chelsea hat dem spanischen Topteam im europäischen Klassiker am fünften Spieltag der Champions League die zweite Niederlage beigebracht. Beim 0:3 (0:1) gegen die Engländer kam Flicks Team nicht an sein Leistungsmaximum heran und muss nun im Tabellenmittelfeld festhängend stark um den direkten Achtelfinaleinzug bangen. Catenaccio oder Spektakel? Eintracht Frankfurt vor Schlüsselspiel gegen Bergamo

Vor Champions-League-Kracher gegen Arsenal - Kimmich und Gnabry trainieren wieder Barca-Verteidiger Jules Koundé (27.) brachte das klar überlegene Chelsea mit einem kuriosen Eigentor, bei dem er mit der Hacke seinen Mitspieler tunnelte, in Führung. Sein Abwehrkollege Ronald Araujo sah zudem noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte (44.). In der zweiten Hälfte trafen der 18 Jahre alte Estevao (55.) und Liam Delap (73.).

Nick Woltemade und Newcastle verlieren Auch Nationalstürmer Nick Woltemade verpasste mit Newcastle United einen wichtigen Sieg - beim französischen Team Olympique Marseille verloren die Engländer mit 1:2 (1:0). Woltemade wurde dabei erst in der 72. Minute eingewechselt. Der ehemalige Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang zeigte eine Topleistung und traf per Doppelschlag (46./50.). Die SSC Neapel konnte sich erneut auf Scott McTominay verlassen. Der Schotte brach beim 2:0 (0:0) über Qarabag Agdam in der 65. Minute den Bann, der italienische Meister fuhr damit den zweiten Sieg ein. Einer Blamage entging Neapels Ligarivale Juventus Turin beim 3:2 (0:1) in Norwegen beim FK Bodö/Glimt. Jonathan David traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum Dreier. Slavia Prag und Athletic Bilbao trennten sich 0:0.

