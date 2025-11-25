- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Champions League: FC Barcelona strauchelt - Hansi Flick geht bei Chelsea unter

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 23:36 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona kassiert in der Champions League eine deutliche Niederlage gegen Chelsea. Für Trainer Hansi Flick wird der Kampf um den Achtelfinaleinzug damit zunehmend schwieriger.

Dämpfer für Ex-Bundestrainer Hansi Flick und den FC Barcelona: Der FC Chelsea hat dem spanischen Topteam im europäischen Klassiker am fünften Spieltag der Champions League die zweite Niederlage beigebracht.

Beim 0:3 (0:1) gegen die Engländer kam Flicks Team nicht an sein Leistungsmaximum heran und muss nun im Tabellenmittelfeld festhängend stark um den direkten Achtelfinaleinzug bangen.

Barca-Verteidiger Jules Koundé (27.) brachte das klar überlegene Chelsea mit einem kuriosen Eigentor, bei dem er mit der Hacke seinen Mitspieler tunnelte, in Führung.

Sein Abwehrkollege Ronald Araujo sah zudem noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte (44.). In der zweiten Hälfte trafen der 18 Jahre alte Estevao (55.) und Liam Delap (73.).

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -
- Anzeige -

Nick Woltemade und Newcastle verlieren

Auch Nationalstürmer Nick Woltemade verpasste mit Newcastle United einen wichtigen Sieg - beim französischen Team Olympique Marseille verloren die Engländer mit 1:2 (1:0). Woltemade wurde dabei erst in der 72. Minute eingewechselt. Der ehemalige Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang zeigte eine Topleistung und traf per Doppelschlag (46./50.).

Die SSC Neapel konnte sich erneut auf Scott McTominay verlassen. Der Schotte brach beim 2:0 (0:0) über Qarabag Agdam in der 65. Minute den Bann, der italienische Meister fuhr damit den zweiten Sieg ein.

Einer Blamage entging Neapels Ligarivale Juventus Turin beim 3:2 (0:1) in Norwegen beim FK Bodö/Glimt. Jonathan David traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum Dreier. Slavia Prag und Athletic Bilbao trennten sich 0:0.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Galatasaray verpasst Sprung in die Top-Acht

Galatasaray Istanbul hatte im Kampf um eine Top-Acht-Platzierung zuvor ebenfalls Federn gelassen. Gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise verloren die Türken um Nationalspieler Leroy Sané und den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan am früheren Abend mit 0:1 (0:0).

Durch die zweite Niederlage der Saison verpasste es Galatasaray, sich in den Top-Acht der Ligaphase festzusetzen. Promise David (57.) erzielte im Rams Park den Treffer der Gäste, Istanbuls Arda Ünyay sah noch die Gelb-Rote Karte (89.).

Gala, das seine einzige Niederlage bislang am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) kassiert hatte, musste ohne den verletzten Starstürmer Victor Osimhen auskommen. Dafür stand Gündogan nach seiner Oberschenkelzerrung erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf, sein Comeback hatte der 35-Jährige als Einwechselspieler bereits am Wochenende in der Liga gegeben

Ajax Amsterdam kassierte parallel im fünften Spiel die fünfte Niederlage - Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho durften beim 2:0 (1:0) in der niederländischen Hauptstadt dagegen den ersten Dreier in dieser Königsklassen-Saison bejubeln.

Samuel Dahl (6.) und der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro (90.) erzielten die Treffer.

Mehr News und Videos
schlotterbeck
News

Schlotterbeck witzelt über Maßnahme: "Halte nichts davon"

  • 25.11.2025
  • 23:43 Uhr
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 25.11.2025
  • 23:40 Uhr
imago images 1068723420
News

Vor CL-Kracher gegen Arsenal: Gute Nachrichten für Bayern

  • 25.11.2025
  • 23:39 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 25.11.2025
  • 23:39 Uhr
Tor zum 1:2 durch Elfmeter von Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen , Fussball, UEFA Champions League, Viertelfinale, 09.04.2024 FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen , ...
News

Harry Kane: Arsenals Albtraum ist zurück im Emirates

  • 25.11.2025
  • 23:38 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier mit Daniel Svensson (Borussia Dortmund, 24) Regulations...
News

Doppelpack von Guirassy: BVB gelingt Befreiungsschlag

  • 25.11.2025
  • 23:18 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Adeyemi und Guirassy überragen bei Kantersieg

  • 25.11.2025
  • 23:09 Uhr
Dortmund
News

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker - Ergebnis 4:0

  • 25.11.2025
  • 23:00 Uhr
Torjubel Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen, 14) nach Tor zum 0:2 per Kopfball ENG, Manchester City vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 25.11....
News

Pep verzockt sich komplett: Bayer schockt ManCity

  • 25.11.2025
  • 23:00 Uhr
Will Münchner bleiben: Harry Kane
News

Gespräche im neuen Jahr: Kane bekräftigt Zukunftspläne

  • 25.11.2025
  • 21:37 Uhr