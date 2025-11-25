Champions League
Der FC Barcelona kassiert in der Champions League eine deutliche Niederlage gegen Chelsea. Für Trainer Hansi Flick wird der Kampf um den Achtelfinaleinzug damit zunehmend schwieriger.
Dämpfer für Ex-Bundestrainer Hansi Flick und den FC Barcelona: Der FC Chelsea hat dem spanischen Topteam im europäischen Klassiker am fünften Spieltag der Champions League die zweite Niederlage beigebracht.
Beim 0:3 (0:1) gegen die Engländer kam Flicks Team nicht an sein Leistungsmaximum heran und muss nun im Tabellenmittelfeld festhängend stark um den direkten Achtelfinaleinzug bangen.
Barca-Verteidiger Jules Koundé (27.) brachte das klar überlegene Chelsea mit einem kuriosen Eigentor, bei dem er mit der Hacke seinen Mitspieler tunnelte, in Führung.
Sein Abwehrkollege Ronald Araujo sah zudem noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte (44.). In der zweiten Hälfte trafen der 18 Jahre alte Estevao (55.) und Liam Delap (73.).
Nick Woltemade und Newcastle verlieren
Auch Nationalstürmer Nick Woltemade verpasste mit Newcastle United einen wichtigen Sieg - beim französischen Team Olympique Marseille verloren die Engländer mit 1:2 (1:0). Woltemade wurde dabei erst in der 72. Minute eingewechselt. Der ehemalige Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang zeigte eine Topleistung und traf per Doppelschlag (46./50.).
Die SSC Neapel konnte sich erneut auf Scott McTominay verlassen. Der Schotte brach beim 2:0 (0:0) über Qarabag Agdam in der 65. Minute den Bann, der italienische Meister fuhr damit den zweiten Sieg ein.
Einer Blamage entging Neapels Ligarivale Juventus Turin beim 3:2 (0:1) in Norwegen beim FK Bodö/Glimt. Jonathan David traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum Dreier. Slavia Prag und Athletic Bilbao trennten sich 0:0.
Galatasaray verpasst Sprung in die Top-Acht
Galatasaray Istanbul hatte im Kampf um eine Top-Acht-Platzierung zuvor ebenfalls Federn gelassen. Gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise verloren die Türken um Nationalspieler Leroy Sané und den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan am früheren Abend mit 0:1 (0:0).
Durch die zweite Niederlage der Saison verpasste es Galatasaray, sich in den Top-Acht der Ligaphase festzusetzen. Promise David (57.) erzielte im Rams Park den Treffer der Gäste, Istanbuls Arda Ünyay sah noch die Gelb-Rote Karte (89.).
Gala, das seine einzige Niederlage bislang am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) kassiert hatte, musste ohne den verletzten Starstürmer Victor Osimhen auskommen. Dafür stand Gündogan nach seiner Oberschenkelzerrung erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf, sein Comeback hatte der 35-Jährige als Einwechselspieler bereits am Wochenende in der Liga gegeben
Ajax Amsterdam kassierte parallel im fünften Spiel die fünfte Niederlage - Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho durften beim 2:0 (1:0) in der niederländischen Hauptstadt dagegen den ersten Dreier in dieser Königsklassen-Saison bejubeln.
Samuel Dahl (6.) und der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro (90.) erzielten die Treffer.