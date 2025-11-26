- Anzeige -

Der BVB spielt in der Champions League extrem effektiv Das Torverhältnis von Borussia Dortmund in der Königsklasse beträgt 17:11, mit Stand Dienstagabend hat keine Mannschaft mehr Tore erzielt. Gegen Villarreal war mit einem deutlichen Sieg nach 45 Minuten nicht unbedingt zu rechnen, bis zu diesem Zeitpunkt hatte der BVB kaum einmal auf das Tor der Spanier geschossen. Doch nach dem Führungstor lief die schwarzgelbe Offensive heiß, das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Fabio Silva setzte einen Elfmeter aber an die Latte. Aus einem xGoal-Wert von 3,62 vier Tore zu machen, ist dennoch beachtlich und ein Zeichen der Dortmunder Effektivität unter Trainer Niko Kovac. "So ein Torverhältnis könnte am Schluss ganz gut tun. Das erste Mal haben wir heute zu Null gespielt. Wir haben schon sehr viel zugelassen in der Champions League. Deswegen ist das heute ein rundum gelungener Tag", sagte Nico Schlotterbeck bei "Prime Video".

Karim Adeyemi in Topform: Kovac sieht "Weltklasse" Zuletzt sorgte Adeyemi mit einem Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes für Schlagzeilen. Auf dem Platz scheint das die Leistung des Nationalspielers aber nicht zu beeinflussen. Der 23-Jährige machte ein überragendes Spiel und war an praktisch allen Offensivaktionen beteiligt. Sein Schuss führte zum Elfmeter und zur Roten Karte von Juan Foyth, das 3:0 erzielte Adeyemi selbst. Einen weiteren Elfmeter holte er raus, den Silva aber verschoss. Immer wieder sorgte er mit seinen Ideen, seinem Tempo und seinen Dribblings für Gefahr und war von Villarreals Defensive kaum in den Griff zu bekommen. "Ich fordere von ihm verdammt viel. Weil ich weiß, dass er verdammt viel kann", lobte Trainer Kovac auf der Pressekonferenz: "Der Junge hat Fähigkeiten, die ihresgleichen in der Bundesliga suchen. Wenn er alles bringt wie heute, ist er ein Weltklasse-Spieler."

Serhou Guirassy meldet sich zurück Nicht nur Adeyemi, die ganze offensive Dreier-Reihe des BVB machte gegen Villarreal ein gutes Spiel. Allerdings brauchten Julian Brandt und Serhou Guirassy ein wenig länger, um in die Partie zu finden. Kommentar: Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück Guirassys Treffer zum 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit leitete die Wende im Spiel ein und könnte auch für den Stürmer, der zuletzt unter einer Torflaute litt, ein großer Schritt zurück zur alten Form sein. Schließlich ließ der 29-Jährige noch einen zweiten Treffer per Elfmeter folgen.

BVB: Die Rotation funktioniert Kovac krempelte seine Elf im Vergleich zum 3:3 gegen den VfB Stuttgart ordentlich um. Karim Adeyemi lief für Carney Chukwuemeka auf, Yan Couto ersetzte Julian Ryerson im rechten Mittelfeld. Marcel Sabitzer spielte für Jobe Bellingham von Beginn an, Aaron Anselmino ersetzte Kapitän Emre Can und Daniel Svensson den angeschlagenen Maximilian Beier. Hauptgrund für die Maßnahmen war die Belastungssteuerung in den englischen Wochen. Auch wenn der BVB eine Halbzeit Anlauf brauchte, kann festgehalten werden, dass die Rotation funktioniert. Auch die Einwechselspieler fügten sich gut ein, Pascal Groß etwa bereitete das 4:0 durch Svensson mit einer starken Flanke vor.

