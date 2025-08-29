WM 2026: Überblick zur Qualifikation - Gruppen, Spielplan, Duelle und qualifizierte Länder

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. Erstmals werden 48 Teams mit dabei sein. ran wirft einen Blick auf die Qualifikation für das Großereignis. 210 Nationen kämpften weltweit um die 48 Startplätze bei der FIFA WM 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird. WM 2026: Die Auslosung der Gruppen am 5. Dezember ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn Während die drei Gastgeber-Nationen USA, Mexiko und Kanada allesamt für das Turnier gesetzt sind, mussten und müssen die anderen Nationen den beschwerlichen Weg durch die Qualifikation gehen, um eines der verbliebenen 45 Tickets zu erlangen.

Mittlerweile sind insgesamt 42 der 48 Startplätze für die Fußball-WM 2026 vergeben.

WM-Qualifikation: So viele Startplätze haben die kontinentalen Verbände Die kontinentalen Verbände UEFA (Europa), CAF (Afrika), AFC (Asien und Australien), CONMEBOL (Südamerika), CONCAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik) und OFC (Ozeanien) haben jeweils eine festgeschriebene Anzahl an Startplätze für die WM-Endrunde. UEFA: 16

CAF: 9-10

AFC: 8-9

CONMEBOL: 6-7

CONCAF: 3-5

OFC: 1-2 Nach Abschluss der Qualifikation in den kontinentalen Verbänden werden zwei weitere Teilnehmer in einem interkontinentalen Play-off-Turnier bestimmt. Europäische Nationen werden hier nicht dabei sein, aus den anderen Verbänden mischen jedoch jeweils eine Mannschaft (bzw. aus CONCAF sogar zwei Teams) mit. WM-Auslosung 2026 mit Heidi Klum: Übertragung heute hier im kostenlosen Livestream sehen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

WM-Qualifikation: Diese Nationen sind bereits für die Endrunde qualifiziert Während einige Nationen bereits fix qualifiziert oder die WM sicher verpassen, geht es für andere noch in Playoff-Spielen um den großen Traum von der größten WM der Geschichte. Wir werfen einen Blick auf die 42 bereits qualifizierten Teams. Europa: Deutschland, Schweiz, Schottland, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Österreich, Norwegen, Belgien, England, Kroatien. Südamerika: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien. Asien: Japan, Südkorea, Australien, Usbekistan, Iran, Jordanien, Katar, Saudi Arabien. Afrika: Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verden, Elfenbeinküste, Senegal, Marokko, Südafrika Nord- und Mittelamerika: USA, Kanada, Mexiko, Haiti, Curacao, Panama Ozeanien: Neuseeland

WM-Qualifikation: Die Partien der Deutschen Nationalmannschaft im Überblick Die Deutsche Nationalmannschaft hat es in der Gruppe A mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg zu tun bekommen. Nach einem Stolperstart steigerte sich das DFB-Team im Laufe der Qualifikation und konnte sich mit einem überzeugenden 6:0 gegen die Slowakei das WM-Ticket sichern. 04. September 2025: Slowakei - Deutschland 2:0

07. September 2025: Deutschland - Nordirland 3:1

10. Oktober 2025: Deutschland - Luxemburg 4:0

13. Oktober 2025: Nordirland - Deutschland 0:1

14. November 2025: Luxemburg - Deutschland 0:2

17. November 2025: Deutschland - Slowakei 6:0

WM-Qualifikation in Europa: Alle Gruppen im Überblick Die 16 europäischen Tickets werden in jeweils sechs Vierer- und sechs Fünfergruppen bestimmt. Die jeweils Erstplatzierten erhalten direkt ein WM-Ticket. Die vier verbliebenen Tickets werden in einem Playoff-Turnier ausgetragen. Diesem gehören die zwölf Gruppen-Zweiten sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster- oder zweiter qualifiziert haben, an. Gruppe A: Deutschland , Luxemburg, Nordirland, Slowakei

Gruppe B: Schweden, Schweiz , Slowenien, Kosovo

Gruppe C: Dänemark, Griechenland, Belarus, Schottland

Gruppe D: Frankreich , Ukraine, Aserbaidschan, Island

Gruppe E: Spanien , Türkei, Georgien, Bulgarien

Gruppe F: Armenien, Ungarn, Irland, Portugal

Gruppe G: Niederlande , Polen, Finnland, Litauen, Malta

Gruppe H: Bosnien und Herzegowina, Österreich , Rumänien, Zypern, San Marino

Gruppe I: Norwegen , Israel, Italien, Estland, Moldawien

Gruppe J: Belgien , Nordmazedonien, Wales, Liechtenstein, Kanada

Gruppe K: England , Serbien, Albanien, Lettland, Andorra

Gruppe L: Tschechien, Kroatien, Montenegro, Färöer, Gibraltar Direkt qualifizierte Teams: Deutschland, Schweiz, Schottland, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Österreich, Norwegen, Belgien, England, Kroatien. Für die Playoffs qualifiziert: Pfad A: Halbfinale 1: Italien vs. Nordirland

Halbfinale 2: Wales vs. Bosnien & Herzigowina

Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Pfad B: Halbfinale 1: Ukraine vs. Schweden

Halbfinale 2: Polen vs. Albanien

Finale: Gewinner HF1 vs. Gewinner HF2 Pfad C: Halbfinale 1: Türkei vs. Rumänien

Halbfinale 2: Slowakei vs. Kosovo

Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Pfad D: Halbfinale 1: Dänemark vs. Nordmazedonien

Halbfinale 2: Tschechien vs. Irland

Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 WM-Qualifikation Europa: Der Spielplan im Überblick

WM-Qualifikation Europa: Die Tabellen aller Gruppen im Überblick

WM-Qualifikation Europa: Die Top-Torjäger

WM 2026: Die Auslosung der Gruppen hier im kostenlosen Livestream & live im Free-TV sehen Die Qualifikation erstreckte sich vom 21. März bis zum 18. November 2025. Die Playoffs werden am 26. und 31. März 2026 ausgespielt.

WM-Qualifikation: Wer zeigt die europäischen Quali-Spiele? Die Partien der DFB-Elf wurden entweder von der ARD, dem ZDF oder RTL im Free-TV übertragen. Außerdem wurden die von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragenen Spiele in den Mediatheken der ZDF und ARD sowie auf Joyn gezeigt. Die von RTL gezeigten Deutschland-Matches konnten nur kostenpflichtig auf RTL+ gestreamt werden. Der kostenlosen Streaming-Dienst DAZN überträgt die internationalen Partien der Qualifikation live. Lediglich die Rechte an den Deutschland-Spielen hat DAZN nicht.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Südamerika In Südamerika sind die sechs direkten Plätze bereits vergeben. Den Playoff-Platz sicherte sich Bolivien am letzten Spieltag, nach einem 1:0-Sieg gegen Brasilien. Nicht mit dabei sind Venezuela, Peru und Chile. Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Kolumbien waren bereits vor dem letzten Quali-Spieltag für die Endrunde qualifiziert.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Asien Mit Japan, Südkorea, Australien, Usbekistan, Iran und Jordanien haben sich die ersten sechs WM-Tickets erspielt Sechs weitere Teams haben bis zuletzt noch um zwei weitere direkte Tickets gekämpft. Diese traten im Oktober in zwei Dreier-Gruppen an. Gruppe A: Katar, VAE, Oman

Gruppe B: Saudi-Arabien, Irak, Indonesien Saudi-Arabien und Katar konnten sich durchsetzen und fahren zur WM. Auf den Rängen zwei und drei reihten sich VAE und Irak ein. Beide treffen im direkten Duell aufeinandertreffen. Das Hinspiel endete 1:1, weshalb das Rückspiel entscheidet. Der Sieger hat im interkontinentalen Playoff-Turnier die Chance auf ein Last-Minute-Ticket zur WM.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Afrika Die afrikanischen Nationen kämpfen in neun Sechsergruppen um die WM-Tickets. Die Gruppenersten erhalten das direkte Ticket zur WM. Die vier besten Gruppen-Zweiten spielen im Anschluss an die Gruppenphase noch einen interkontinentalen Playoff-Platz aus. Gruppe A: Ägypten , Burkina Faso, Sierra Leone, Äthiopien, Guinea-Bissau, Dschibuti

Gruppe B: Demokratische Republik Kongo, Senegal , Sudan, Togo, Südsudan, Mauretanien

Gruppe C: Südafrika , Ruanda, Benin, Nigeria, Lesotho, Simbabwe

Gruppe D: Kap Verde , Kamerun, Libyen, Angola, Mauritius, Eswatini

Gruppe E: Marokko , Tansania, Sambia, Niger, Republik Kongo

Gruppe F: Elfenbeinküste , Gabun, Burundi, Kenia, Gambia, Seychellen

Gruppe G: Algerien , Mosambik, Botswana, Uganda, Guinea, Somalia

Gruppe H: Tunesien , Namibia, Liberia, Äquatorialguinea, Malawi, São Tomé und Principe

Gruppe I: Ghana, Komoren, Madagaskar, Mali, Zentralafrikanische Republik, Tschad Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verden, Die Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika und Marokko haben ihre Gruppen gewonnen und sind bei der WM dabei. Gabun, DR Kongo, Kamerun und Nigeria haben sich als beste Gruppen-Zweite durchgesetzt. In einem Mini-Turnier durften die vier Nationen einen interkontinentalen Playoff-Platz ausspielen. Die Demokratische Republik Kongo konnte sich durchsetzen und darf von einer WM-Teilnahme träumen.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Nord- und Mittelamerika und der Karibik Mit den USA, Kanada und Mexiko sind die drei Gastgeber schon qualifiziert. Zwölf weitere Nationen haben sich in den ersten beiden Qualifikationsrunden für Runde drei qualifiziert, die nun in drei Vierergruppen aufeinander getroffen sind.. Gruppe A: Panama , El Salvador, Guatemala, Suriname

Gruppe B: Jamaika, Curacao , Trinidad und Tobago, Bermuda

Gruppe C: Costa Rica, Honduras, Haiti, Nicaragua Die drei Gruppensieger sichern sich ein fixes WM-Ticket, erfolgreich waren hier Panama, Haiti und Curacao. Die zwei besten Gruppenzweitenn Jamaika und Suriname sind für das interkontinentale Playoff-Turnier qualifiziert.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Ozeanien Neuseeland hat sich das einzige fixe Ticket gesichert. In den interkontinentalen Playoffs ist Neukaledonien mit dabei.

