Doch der neue Nationaltorhüter Alexander Nübel sieht trotz der auch in der Bundesliga bislang durchwachsenen Saison keinen Grund für Trübsal, wie er am ran -Mikro verrät.

Alexander Nübel: Ich glaube, außen herum wird es alles größer gemacht, als es letztendlich ist. Natürlich ist es immer etwas Besonderes, in München zu spielen. Trotzdem ist es genauso ein Bundesligaspiel wie in Kiel oder auf St. Pauli. Da sind drei Punkte zu gewinnen, nicht mehr und auch nicht weniger.

Nübel: "Bayern war am Ende besser"

ran: Sie haben gegen den FC Bayern wahnsinnig viele Bälle gehalten. Aber beim ersten Tor von Harry Kane aus 25 Metern sehen Sie ein bisschen unglücklich aus. Wie bewerten Sie es?

Nübel: Der Ball war nicht unhaltbar, trotzdem eklig und schwer. So würde ich das jetzt erst mal bewerten.

ran: Letztes Jahr hat Stuttgart 0:3 bei Bayern verloren, das habe man nicht nochmal erleben wollen, hieß es im Vorfeld – jetzt ging es 0:4 aus. Waren die Bayern so viel besser oder war der VfB so viel schlechter?

Nübel: Am Ende war Bayern besser, das ist ganz klar. Ich glaube, die 30 Minuten der zweiten Halbzeit haben das Spiel entschieden und das muss man so einsehen. Wir werden uns das nochmal in Ruhe anschauen, aber am Dienstag haben wir mit Juve schon den nächsten schweren Gegner. Und wir freuen uns darauf.

ran: Die Mannschaft ist in der Bundesliga Zehnter, hat zwei Siege, zwei Niederlagen, das ist Mittelmaß in der Tabelle. Wäre man damit vielleicht im vergangenen Jahr noch sehr zufrieden gewesen?

Nübel: Ich glaube, es war mehr drin in den ersten Spielen. Trotz alledem wollen wir jedes Spiel gewinnen, das hat in München nicht geklappt. Wir wollen natürlich so viele Punkte sammeln wie möglich, damit wir wieder oben dabei sein können. Dass es nicht einfach ist, sieht man, denn es sind viele gute Mannschaften dabei.