Florenz verspielt gegen Jagiellonia Bialystok einen Drei-Tore-Vorsprung rettet sich erst spät in der Verlängerung. Auch Thorsten Fink schafft es mit Samsunspor in die nächste Runde.

Mit Robin Gosens in der Startelf hat die AC Florenz in der Conference League eine Blamage in der Verlängerung gerade noch abgewendet.

Der italienische Erstligist verspielte gegen Jagiellonia Białystok beim 2:4 (0:3, 0:2) in der regulären Spielzeit den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, rettete sich aber durch zwei späte Tore ins Achtelfinale. Der 24-malige deutsche Nationalspieler Gosens stand 120 Minuten auf dem Platz.

In der Liga kämpft Florenz gegen den Abstieg, im Pokal verlor der Traditionsverein im Achtelfinale. In der Conference League hatte die Fiorentina 2023 und 2024 jeweils das Finale erreicht - und darf auch in diesem Jahr weiter auf das Endspiel in Leipzig (27. Mai) hoffen.

Beinahe hätte es aber den nächsten Rückschlag in einer weitgehend verkorksten Saison gegeben.