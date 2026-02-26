Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 droht im Achtelfinale der Conference League ein schweres Los. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die sich als Tabellensiebter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte, könnte in den Partien am 12. und 19. März auf Premier-League-Klub Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner oder Sigma Olmütz aus Tschechien treffen.

Palace gewann sein Playoff-Rückspiel gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina dank der Treffer von Maxence Lacroix (36.) und Evann Guessand (90.+3) mit 2:0 (1:0) und zog nach dem 1:1 im Hinspiel in die nächste Runde ein. Olmütz setzte sich mit 2:1 (2:1) beim FC Lausanne durch, das Hinspiel war ebenfalls 1:1 geendet. Die Auslosung findet am Freitag in Nyon/Schweiz statt.

