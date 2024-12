Auch am Bosporus bleibt die Wende aus: Der 1. FC Heidenheim hat in der Conference League einen Befreiungsschlag und einen einen großen Schritt Richtung Achtelfinale verpasst.

Das Team von Trainer Frank Schmidt verlor am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit 1:3 (0:2) bei Istanbul Basaksehir.

Nach zwei Niederlagen hintereinander benötigen die mit drei Siegen gestarteten Heidenheimer nun im Kampf um die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale am letzten Spieltag Schützenhilfe. Ein Play-off-Platz ist ihnen aber trotz der Niederlage so gut wie sicher.

Wettbewerbsübergreifend gelang Heidenheim in den vergangenen zehn Spielen zuletzt gar nur ein Sieg. Die achte Niederlage in dieser Zeit und die sechste in Folge besiegelten im nur spärlich besetzten Basaksehir Fathi Terim Stadion Deniz Türüc (6.), Miguel Crespo (18.) und der ehemalige Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek (68.). Mathias Honsak (61.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Heidenheim.