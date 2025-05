Im Conference-League-Finale treffen der FC Chelsea und Betis Sevilla aufeinander. Dem Favoriten aus London kann dabei ein ganz besonderes Kunststück gelingen.

An der Stamford Bridge, im Klubmuseum des stolzen FC Chelsea, gehört die trophy cabinet zu den Highlights. In der riesigen Glasvitrine zu sehen sind Pokale für die Titel in der Champions League, der Europa League und im Cup der Cupsieger, nur vier andere Vereine sind so gut bestückt. Nun winkt den Blues neues Silber, und das Quadruple.

Im Finale der Conference League können die Londoner schaffen, was noch keiner schaffte. Ein Triumph in einem vierten Europokal wäre ein Novum, auch wenn die Rechnung zugegebenermaßen etwas krumm ist. Denn der FC Bayern, Manchester United und Juventus Turin haben noch nie im erst vor vier Jahren eingeführten drittklassigen Wettbewerb gespielt, da sie höhere Aufgaben hatten oder gesperrt waren (Juventus 2023/24). Ajax Amsterdam, die Nummer fünf im erlesenen Kreis, schied im Vorjahr im Achtelfinale aus und ließ die Chance liegen.

Natürlich will Chelsea am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in der Tarczynski Arena von Breslau gegen Betis Sevilla Geschichte schreiben. Wobei dieser Aspekt nur Nebensache ist. "Ich habe bereits gesagt, dass es für mich eine gute Saison war, aber sie könnte noch sehr gut werden", sagte Teammanager Enzo Maresca, "wenn wir einen Champions-League-Platz holen und hoffentlich die Conference League gewinnen können."