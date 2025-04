Der AC Florenz reicht ein Unentschieden im Rückspiel zum Weiterkommen in der Conference League. Gosens wurde spät eingewechselt.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit dem italienischen Traditionsklub AC Florenz das Halbfinale der Conference League erreicht. Dem Serie-A-Klub reichte gegen den slowenischen Meister NK Celje im eigenen Stadion ein 2:2 (1:0), das Hinspiel hatte Florenz 2:1 gewonnen.

Gegner im Kampf um die dritte Finalteilnahme in Folge wird Betis Sevilla, das den polnischen Meister Jagiellonia Bialystok ausschaltete.

Ebenfalls im Halbfinale steht der FC Chelsea. Die Londoner unterlagen zwar Legia Warschau an der Stamford Bridge überraschend mit 1:2 (1:1), kamen dank des 3:0 im ersten Duell aber weiter und treffen nun auf Djurgardens IF. Das Team aus Stockholm gewann nach langer Überzahl bei Rapid Wien 4:1 (2:1, 1:1) nach Verlängerung, das erste Duell in Schweden hatte Rapid noch mit 1:0 für sich entschieden.