Conference League: Mainz 05 muss im Achtelfinale nach Tschechien

Mainz 05 ist einem schweren Los im Achtelfinale der Conference League entgangen. Statt auf Crystal Palace treffen die Mainzer auf Sima Olmütz aus Tschechien.

Im UEFA-Hauptquartier in Nyon ist am Freitag die Auslosung für das Achtelfinale der Conference League 2025/26 vorgenommen worden.

Der 1. FSV Mainz 05, der sich über die Ligaphase als gesetztes Team qualifiziert hat, trifft auf den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz. Die Hinspiele finden am 12. März statt, die Rückspiele am 19. März.

Mainz 05 gehört zu den Teams, die direkt ins Achtelfinale einzogen.

Gegner Sigma Olomouc ist bekannt für ihre kompakte Defensive und schnelle Konter. Eine machbare, aber anspruchsvolle Aufgabe: Olmütz eliminierte in der Playoff-Runde den Schweizer Vertreter Lausanne und spielt in der heimischen Fortuna Liga um die Meisterschaft.