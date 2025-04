Die lange Leidenszeit von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist zu Ende. Der 32-Jährige steht beim spanischen Pokalfinale am Samstag (22:00 Uhr im Liveticker) gegen Erzrivale Real Madrid erstmals wieder im Kader des FC Barcelona.

Beim Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona kommt es zu einem lange ersehnten Comeback: Marc Andre ter Stegen wird wieder im Kader des spanischen Tabellenführers stehen. Damit wird der Keeper auch Bundestrainer Julian Nagelsmann im Final Four der Nations League am 4. und 8. Juni zur Verfügung stehen.

Ter Stegen war nach einem Patellasehnenriss im September für weite Teile der Saison ausgefallen. Jetzt könnte der Kapitän sein Comeback geben - allerdings wohl nicht von Beginn an: Barca-Trainer Hansi Flick wird im Endspiel der Copa del Rey voraussichtlich noch auf ter Stegens Vertreter Wojciech Szczesny bauen.

Das nächste Pflichtspiel für Barcelona ist das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Bayern-Schreck Inter Mailand.

In der Liga stehen für den Tabellenführer beginnend mit dem Auswärtstrip zu Real Valladolid am 3. Mai noch fünf Partien an, die letzte am 25. Mai bei Athletic Bilbao.