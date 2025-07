Die Jugendarbeit des FC Barcelona ist seit Jahrzehnten berühmt und sorgt kontinuierlich für neue Top-Talente. In der Vorbereitung auf die neue Saison scheint sich nun der nächste Youngster anzubieten.

Von Philipp Schmalz

Hansi Flick setzt seit seiner Anstellung beim FC Barcelona auf die Talente aus der eigenen Jugend "La Masia" - und das überaus erfolgreich.

Mit Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort, Marc Bernal und Fermin Lopez sind zahlreiche Youngster Leistungsträger in der Mannschaft des ehemaligen DFB-Nationaltrainers.

Nun könnte sich ein weiteres Juwel in die namhafte Liste eintragen. Beim Testspiel gegen Vissel Kobe kam Dro Fernandez zum ersten Mal für die Profis zum Einsatz und überzeugte direkt. Rund acht Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der 17-Jährige seinen ersten Treffer.

Kein Wunder also, dass nach solch einem Debüt direkt vom nächsten Supertalent die Rede ist. Seine Ex-Trainer Javi Roxo und Luis Perez verglichen ihren ehemaligen Schützling in einem Gespräch mit "Sport" direkt mit einer der größten Legenden des Klubs: "Auch wenn einige ihn mit Pedri vergleichen, erinnert mich Dro wegen seiner Vision und seines großen Talents eher an Iniesta."