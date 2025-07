Nachdem es Kylian Mbappe bereits über Social Media angekündigt hatte, macht es Real Madrid nun offiziell. Der Franzose erhält die legendäre Nummer 10.

Superstar Kylian Mbappé tritt bei Real Madrid in sehr große Fußstapfen. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft übernimmt bei den Königlichen die Rückennummer 10 von Real-Legende Luka Modric. Das teilte der spanische Vizemeister am Dienstagabend in den Sozialen Medien mit.

"10", hatte Mbappé bereits am Mittwochabend auf der Plattform X geschrieben, mehr nicht. Der Post wurde in den spanischen Medien schon als Bestätigung der länger gehegten Vermutung gewertet, Mbappé werde sich die Spielmacher-Nummer des Kroaten schnappen.