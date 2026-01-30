- Anzeige -
- Anzeige -
Frauenfußball

DFB - Frauen-Bundestrainer Christian Wück verlängert Vertrag vorzeitig

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 15:49 Uhr
  • SID

Der DFB setzt bei der Frauen-Nationalmannschaft auf Kontinuität. Bundestrainer Christian Wück unterschreibt einen neuen Vertrag.

Christian Wück hat seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen langfristig verlängert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, unterschrieb der 52-Jährige einen neuen Kontrakt bis August 2029. Auch die Co-Trainerinnen Saskia Bartusiak und Maren Meinert erhielten neue Verträge. Wück hatte die Auswahl nach Olympia 2024 von Horst Hrubesch übernommen.

"Es ist ein großes Privileg, dieses besondere Amt weiter ausüben und die Chance haben zu dürfen, das Team bei bis zu drei großen Turnieren zu begleiten. Umso mehr freut es mich, dass wir den Weg, den Maren, Saskia und ich gemeinsam mit dem gesamten Team eingeschlagen haben, nun kontinuierlich fortsetzen können", sagte Wück.

Auch in Zukunft werde "immer das Team im Mittelpunkt stehen: die bestmögliche Entwicklung jeder einzelnen Spielerin und der gemeinsame Anspruch, mutigen und erfolgreichen Fußball zu zeigen, um als Team gemeinsam weiter zu wachsen".

- Anzeige -
- Anzeige -

DFB-Frauen verloren zwei Mal gegen Spanien

Im Vorjahr hatte das DFB-Team unter Wücks Führung das EM-Halbfinale (0:1 n.V.) sowie das Endspiel der Nations League (0:0/0:3) jeweils gegen Spanien verloren. In diesem Sommer findet erstmals seit 2021 kein großes Turnier bei den Frauen statt. Nächstes Highlight ist die WM 2027 in Brasilien, es folgen die Olympischen Spiele im Jahr 2028 in Los Angeles. Dazu wirft die Heim-EM 2029 bereits ihre Schatten voraus.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wück habe "gemeinsam mit seinem Trainer*innenteam nicht nur einen wichtigen Umbruch eingeleitet, sondern auch mutig auf junge Talente gesetzt", lobte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Unter seiner Leitung ist ein Team gewachsen, das durch selbstbewusstes, dynamisches und begeisterndes Spiel überzeugt."

Man könne "stolz" auf das Vorjahr sein, "gleichwohl bleibt unser Anspruch", betonte Sportdirektorin Nia Künzer, "auch wieder Titel zu holen und uns kontinuierlich mit diesem Ziel vor Augen weiterzuentwickeln".

Die deutschen Fußballerinnen starten am 3. März in Dresden gegen Slowenien in die WM-Qualifikation. Weitere Gegner in der Gruppe A4 sind Österreich und Norwegen.

News und Videos zum Fußball
Bleibt Augsburg treu: Jeffrey Gouweleeuw
News

Augsburg verlängert mit verletztem Kapitän Gouweleeuw

  • 30.01.2026
  • 16:01 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 25/26 live: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream - wer zeigt SC Freiburg und VfB Stuttgart?

  • 30.01.2026
  • 15:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 30.01.2026
  • 15:46 Uhr
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 30.01.2026
  • 15:41 Uhr
DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist gegen einen Boykott
News

Nach Göttlich-Vorstoß: WM-Boykott für DFB "derzeit kein Thema"

  • 30.01.2026
  • 15:25 Uhr
Es läuft für Christian Ilzer und Co.
News

Ilzer kann Nagelsmann-Rekord einstellen

  • 30.01.2026
  • 15:06 Uhr
Wirtz und Liverpool wollen in die nächste Runde
News

Wirtz wie Kane: Fettes Lob von Reds-Legende

  • 30.01.2026
  • 15:05 Uhr
Wehrle hat das Amt seit 2022 inne
News

Wehrle bleibt Aufsichtsrats-Vorsitzender der DFB GmbH

  • 30.01.2026
  • 14:59 Uhr
In einem Kalender wurde am Kalenderblatt 2. Februar, der Schließung des zweiten Transferfensters in 2026, der Eintrag Deadline Day eingetragen. Symbolbild Symbolfoto Deadline Day. Schnelsen Hamburg...
News

Deadline-Day im Winter 2026: Wann schließen die Transferfenster in den wichtigsten Ligen?

  • 30.01.2026
  • 14:56 Uhr
Zurück in Heidenheim: Eren Dinkci
News

Leihe bis Saisonende: Heidenheim holt Dinkci zurück

  • 30.01.2026
  • 14:51 Uhr