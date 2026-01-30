Der DFB setzt bei der Frauen-Nationalmannschaft auf Kontinuität. Bundestrainer Christian Wück unterschreibt einen neuen Vertrag.

Christian Wück hat seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen langfristig verlängert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, unterschrieb der 52-Jährige einen neuen Kontrakt bis August 2029. Auch die Co-Trainerinnen Saskia Bartusiak und Maren Meinert erhielten neue Verträge. Wück hatte die Auswahl nach Olympia 2024 von Horst Hrubesch übernommen.

"Es ist ein großes Privileg, dieses besondere Amt weiter ausüben und die Chance haben zu dürfen, das Team bei bis zu drei großen Turnieren zu begleiten. Umso mehr freut es mich, dass wir den Weg, den Maren, Saskia und ich gemeinsam mit dem gesamten Team eingeschlagen haben, nun kontinuierlich fortsetzen können", sagte Wück.

Auch in Zukunft werde "immer das Team im Mittelpunkt stehen: die bestmögliche Entwicklung jeder einzelnen Spielerin und der gemeinsame Anspruch, mutigen und erfolgreichen Fußball zu zeigen, um als Team gemeinsam weiter zu wachsen".