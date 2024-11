Paul Wanner hat der A-Nationalmannschaft des DFB offenbar abgesagt. Der 18-Jährige wird für die U21 Deutschlands auflaufen. Dafür nominiert Nagelsmann einen 32-jährigen Neuling.

Julian Nagelsmann und der DFB müssen sich offenbar weiterhin gedulden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" und der "kicker" übereinstimmend berichten, sollte Paul Wanner eigentlich Teil des Kaders der A-Nationalmannschaft für die kommende Länderspielpause sein.

Der offensive Mittelfeldspieler Wanner entschied sich hingegen wohl auch zur Überraschung von Nagelsmann gegen sein Debüt im A-Kader. Damit bleibt auch weiterhin unklar, für welche Nation Wanner in Zukunft auflaufen wird.

Weil das an Heidenheim ausgeliehene Top-Talent des FC Bayern München eine österreichische Mutter hat, kann er auch für den ÖFB spielen. Trainer Ralf Rangnick buhlte zuletzt sehr offensiv um die Dienste des 18-Jährigen. Mit der Absage an Nagelsmann verschafft sich Wanner mehr Bedenkzeit.

Zu einer Überraschung kommt es im Rahmen der Kader-Bekanntgabe aber wohl trotzdem: Wie "Bild" und "Sky" berichten, nominiert Nagelsmann ManCity-Keeper Stefan Ortega erstmals in den DFB-Kader.

Nach Informationen der "Bild" wolle sich Wanner indes erstmal als Leistungsträger bei der U21 etablieren. Die spielt am 15. November gegen Dänemark (18 Uhr) und am 19. November in Frankreich (18.15 Uhr). Beide Partien werden live von ProSieben MAXX sowie auf Joyn, ran.de und im Livestream in der ran-App übertragen. Auch die U21-Europameisterschaft in der Slowakei wird im Sommer live von ProSieben und ran übertragen.