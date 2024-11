Nicolas Kühn: Einst ein abgeschriebenes Top-Talent, jetzt einer für Julian Nagelsmann?

Nicolas Kühn schießt gegen RB Leipzig in der Champions League einen Doppelpack – und sich damit ins Rampenlicht. Der 24-Jährige will in die Nationalmannschaft. Wird er die nächste große Überraschung im Kader von Julian Nagelsmann?

In Deutschland hat ihn derzeit kaum jemand auf dem Zettel. An Selbstvertrauen mangelt es Nicolas Kühn dennoch nicht.

"Ich möchte irgendwann mal in die Nationalmannschaft", sagte er zuletzt dem "kicker". Und im Interview mit "Transfermarkt" gab er sogar noch tiefere Einblicke in seine Selbstwahrnehmung: "Im Abstiegskampf mit Aue habe ich damals schon gesagt, dass meine Ziele die Champions League und die Nationalmannschaft sind. Einen dieser Träume habe ich mir vor kurzem erfüllt und an dem anderen werde ich weiterarbeiten."

Am Dienstagabend ging der Flügelstürmer einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung. Sein Doppelpack gegen RB Leipzig sicherte Celtic Glasgow drei Punkte im Kampf um die nächsten Runden in der Champions League.

Für Kühn läuft es derzeit so gut wie vielleicht noch nie. In der aktuellen Saison kommt er auf neun Tore und zehn Vorlagen in 16 Einsätzen. In nur fünf Pflichtspielen gelang ihm bisher keine Torbeteiligung. Nun hat er auch in der Champions League seine Form nachweisen können.

Eine Bühne, die groß genug sein dürfte, um ihn auch bei Julian Nagelsmann auf den Zettel zu bringen. Kühn bringt alles mit, was ein Spieler in seinem System braucht: Er ist schnell, gut im Dribbling und vor allem torgefährlich. Gerade auf den Außenbahnen gab es zuletzt immer wieder einige Formschwankungen oder Ausfälle.