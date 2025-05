DFB-Team: Mehrere BVB-Stars wohl nominiert

Das Halbfinale bestreitet das DFB-Team am 4. Juni gegen Portugal. Die Nationalmannschaft trifft sich am 30. Mai in Herzogenaurach zum Nations League-Lehrgang. Das Endspiel wird am 8. Juni ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt angepfiffen.

Die Anton-Entscheidung sei bereits vor einigen Tagen gefallen. Auch der Spieler soll schon informiert sein.

Bisher stand Anton sieben Mal für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Zuletzt am 14. Oktober beim 1:0-Sieg über die Niederlande.

Laut "Sky" steht wohl auch eine Nominierung von Anton-Kollegen Niklas Süle im Raum. Auch die BVB-Stars Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Pascal Groß werden demnach berücksichtigt.

