Erste Kader-Nominierungen für das Final Four in der Nations League sickern durch. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll Nick Woltemade von Julian Nagelsmann erstmals nominiert werden.

DFB-Team: Mehrere BVB-Stars wohl nominiert

Neben Woltemade dürfen sich wohl auch weitere Spieler auf eine DFB-Nominierung freuen, darunter auch Waldemar Anton.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund steht laut "Sky" im Aufgebot von Nagelsmann für das Final Four. Im Viertelfinale wurde er aus sportlichen Gründen nicht berücksichtigt.

Am Donnerstag wird Nagelsmann den finalen Kader bekannt geben. Der Bundestrainer reagiert so offenbar auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger. Anton wäre dabei als Nebenmann von Jonathan Tah angedacht.

Das Halbfinale bestreitet das DFB-Team am 4. Juni gegen Portugal. Die Nationalmannschaft trifft sich am 30. Mai in Herzogenaurach zum Nations League-Lehrgang. Das Endspiel wird am 8. Juni ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt angepfiffen.

Die Anton-Entscheidung sei bereits vor einigen Tagen gefallen. Auch der Spieler soll schon informiert sein.

Laut "Sky" steht wohl auch eine Nominierung von Anton-Kollegen Niklas Süle im Raum. Auch die BVB-Stars Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Pascal Groß werden demnach berücksichtigt.

