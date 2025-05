U21-EM 2025: Bundestrainer Antonio Di Salvo gibt Kader bekannt - und hat Personalsorgen

Bei der U21-Europameisterschaft will Deutschland um den Titel mitspielen. Seinen Kader für das Turnier, das vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfindet, gibt Bundestrainer Antonio Di Salvo am 21. Mai ab 14:00 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt.

In der Slowakei trifft der deutsche Nachwuchs in der Gruppenphase auf Tschechien, England und Slowenien - ein echtes Härtetest-Programm. Das erste Spiel steht am 12. Juni gegen Slowenien an.

Seinen endgültigen Kader muss Di Salvo am 4. Juni nominieren.