"Wir haben mit dem DFB-Campus und den Sportschulen unserer Landesverbände herausragende Trainingsbedingungen für unsere Nationalmannschaften. Es ist dabei unser Ziel, in verschiedenen Regionen Deutschlands vor Ort zu sein und sich den Fans dort auch zu zeigen. Durch die Partnerschaft mit Thüringen bekommen wir nun eine weitere Möglichkeit im Osten Deutschlands hinzu", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich künftig auch in Thüringen auf Länderspiele und Turniere vorbereiten. Das gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) am Dienstag bei einem gemeinsamen Pressetermin in Blankenhain bekannt.

Thüringen als neuer DFB-Partner

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann war bereits vor der Heim-EM 2024 in Blankenhain zu Gast. Die U21 bereitete sich zuletzt ebenfalls im Weimarer Land auf die EM in der Slowakei vor. "Der Freistaat Thüringen ist stolz, als erste Partnerregion des Deutschen Fußball-Bundes an der Seite des deutschen Fußballs zu stehen. Diese Partnerschaft ist mehr als ein symbolisches Bekenntnis; sie steht für gemeinsame Werte wie Leistung, Engagement und den Willen zum Erfolg", sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU).

Zuletzt war die A-Nationalmannschaft insbesondere auf Wunsch der Spieler immer wieder bei Partner adidas in Herzogenaurach abgestiegen. Der Vertrag mit dem Sportartikelhersteller endet allerdings 2026, ab dem 1. Januar 2027 startet die Zusammenarbeit mit Nike. Die DFB-Auswahl hat aber auch in der Vergangenheit immer wieder den Standort zur Vorbereitung auf Länderspiele und Turniere gewechselt, häufig wurde sich auch auf dem eigenen Campus in Frankfurt/Main getroffen. Eine Rotation ist auch künftig geplant.