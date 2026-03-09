Ausnahme Donnerstag: DFB terminiert Pokalhalbfinale

Problem gelöst: Der Deutsche Fußball-Bund hat Klarheit um die Terminierung des Halbfinals im DFB-Pokal geschaffen. Wie der Verband am Montag mitteilte, finden die beiden Partien anders als vorgesehen nicht am Dienstag und Mittwoch statt, sondern werden am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen. So trifft am Mittwoch (22. April/ZDF und Sky) Bayer Leverkusen auf Meister Bayern München. Das zweite Halbfinale wird am Donnerstag (23. April/ARD und Sky) zwischen Titelverteidiger VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ausgetragen. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Verlegung war wegen mehrerer Terminkollisionen nötig, da die Deutsche Fußball Liga (DFL) unter anderem das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und Stuttgart und auf den Sonntag (19. April) gelegt hatte. Zudem empfängt der SC Freiburg den 1. FC Heidenheim am gleichen Tag. Stuttgart und Freiburg sind beide bei einem möglichen Weiterkommen noch am Donnerstag (16. April) zuvor im Viertelfinale der Europa League im Einsatz und wurden deshalb mit ihren Ligapartien auf den Sonntag angesetzt. Bei gewohnter Terminierung hätte eines der beiden Semifinals im DFB-Pokal schon zwei Tage später steigen müssen.