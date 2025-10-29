Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. ran hat die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Achtelfinals zusammengefasst. Die 2. Runde des DFB-Pokal ist nun abgeschlossen und der Blick richtet sich bereits langsam auf das Achtelfinale. Die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals LIVE am 2.11. ab ca. 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn Die Runde der letzten 16 wird am 2. November 2025 ausgelost. Dann wissen FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. gegen wen es in der nächsten Runde geht.

Die Partien des Achtelfinals werden am 2. und 3. Dezember 2025 ausgetragen. ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

+++ Update, 2. November, 17:45 Uhr: Jetzt geht's los +++ Die Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale im Überblick: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Hamburger SV - Holstein Kiel

1. FC Union Berlin - FC Bayern München

VfL Bochum - VfB Stuttgart

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern

SC Freiburg - SV Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli

RB Leipzig - 1. FC Magdeburg

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 2. November, 17:45 Uhr: Die Auslosung beginnt demnächst +++ Noch ein wenig müssen sich die Fußball-Fans gedulden, die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal beginnt zur Halbzeit des Handball-Länderspiels von Deutschland gegen Island.

+++ Update, 2. November, 16:30 Uhr: Bald geht's los +++ Um ungefähr 17:50 Uhr beginnt die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal. Hier könnt ihr die Auslosung im Liveticker verfolgen.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal findet am 2. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Auslosung beginnt um ca. 17:50 Uhr. Als Losfee fungiert Segler Felix van den Hövel.

DFB-Pokal live: Wird die Auslosung des Achelfinals im Free-TV übertragen? Ja, die Ziehung wird um ca. 17:50 Uhr live im Free-TV im ZDF übertragen - in der Halbzeit des Handball-Spiels zwischen Deutschland und Island.

DFB-Pokal: Wird die Auslosung des Achtelfinals im Livestream übertragen? Ja. Einen Livestream gibt's es auf Joyn.

DFB-Pokal: Gibt es zur Auslosung des Achtelfinals einen Liveticker? Ja. ran tickert die Auslosung des Pokal-Achtelfinals in diesem Artikel.

DFB-Pokal live: Welche Teams sind im Achtelfinale mit dabei? Insgesamt konnten sich 16 Teams für das Achtelfinale des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Borussia Dortmund

RB Leipzig

Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach

FC St. Pauli

Hertha BSC

Holstein Kiel

VfL Bochum

1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

Union Berlin

Darmstadt 98

SC Freiburg

FC Bayern München

DFB-Pokal: Wann werden die Spiele des Achtelfinals ausgetragen? Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am 2. und 3. Dezember 2025 statt.

