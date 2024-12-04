Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals geht am Sonntagabend über die Bühne. Welche Teams sind qualifiziert? Wer überträgt die Ziehung der Teams im Free-TV und Livestream? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst. Der DFB-Pokal geht in seine entscheidende Phase. Kurz vor Weihnachten sind nur noch acht Teams im Rennen. Mit dem Weiterkommen von Holstein Kiel beim Hamburger SV und vom FC St. Pauli bei Borussia Mönchengladbach hatte das Achtelfinale zwei Überraschungen parat. Somit mischen im Viertelfinale noch sechs Bundesliga-Klubs und zwei Vereine aus der 2. Bundesliga mit. Weiter geht es am 3., 4., 10. und 11. Februar 2026.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Vorher steht die Auslosung der vier Partien an. Diese übernimmt Trainer-Legende Friedhelm Funkel.

- Anzeige -

DFB-Pokal-Auslosung: Alle Partien im Viertelfinale im Überblick FC Bayern München - RB Leipzig Hertha BSC - SC Freiburg Holstein Kiel - VfB Stuttgart Bayer Leverkusen - FC St. Pauli

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 19:41: Auslosung beendet +++ Damit stehen die vier Paarungen fest. Die genauen Spieltermine werden später bekanntgegeben.

+++ Update, 19:40 Uhr: Leverkusen empfängt St. Pauli +++ Für Bayer Leverkusen geht es also gegen den FC St. Pauli.

DFB-Pokal - Bayern-Fans froh über Leipzig-Los : "Lieber so als …"

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 19:39 Uhr: Kiel trifft auf Stuttgart +++ Auch Holstein Kiel hat ein Heimspiel, die "Störche" bekommen es mit dem VfB Stuttgart zu tun.

+++ Update, 19:38 Uhr: Hertha-Heimspiel gegen Freiburg +++ Die zweite Paarung lautet Hertha BSC gegen den SC Freiburg.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 19:35 Uhr: Bayern gegen Leipzig +++ Jetzt startet die Ziehung der Viertelfinals bei den Männern. Der FC Bayern München trifft auf RB Leipzig.

+++ Update, 19:27 Uhr: Bayern-Frauen zum HSV +++ Zunächst werden die Begegnungen des DFB-Pokals der Frauen gezogen. Hier stehen sieben Bundesligisten und ein Zweitligist im Vertelfinale. VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt SGS Essen - Werder Bremen Hamburger SV - FC Bayern München Carl Zeiss Jena - SC Sand

- Anzeige -

+++ Update, 19:20 Uhr: Funkel zieht die Lose +++ Die Auslosung findet wie gewohnt im Deutschen Fußballmuseum statt. Als Losfee fungiert Friedhelm Funkel.

- Anzeige -

+++ Update, 19:05 Uhr: Gleich beginnt die Auslosung +++ In wenigen Minuten steht die Auslosung der Viertelfinal-Partien des DFB-Pokals auf dem Programm. Mit dem VfB Stuttgart ist der Titelverteidiger noch dabei und erstmals seit drei Jahren überwintert auch Rekordsieger FC Bayern München wieder im Wettbewerb. Der DFB-Pokal nähert sich seiner heißen Phase. Nach den packenden Achtelfinal-Duellen richtet sich der Blick nun bereits auf die Runde der letzten Acht. Im Kracher-Duell am Dienstagabend konnte sich Bayer 04 Leverkusen knapp mit 1:0 in Dortmund durchsetzen und sich für die jüngste Bundesliga-Pleite revanchieren. Zudem hat RB Leipzig mit einem souveränen 3:1-Sieg Magdeburg aus dem Rennen genommen. Hertha darf nach einem überragenden 6:1 gegen Kaiserslautern vom Heim-Finale träumen und auch der FC.St Pauli ist nach einem 2:1 in Gladbach noch vertreten. Am Mittwoch buchte der FC Bayern mit einem knappen Sieg bei Union Berlin sein Viertelfinal-Ticket, auch das baden-württembergische Duo SC Freiburg und VfB Stuttgart setzte sich durch. Als letztes Team setzte sich Zweitligist Holstein Kiel im Elfmeterschießen beim Hamburger SV durch. ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung mit.

- Anzeige -

Viertelfinale im DFB-Pokal: Welche Teams sind dabei? Bundesliga: FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, FC St. Pauli, VfB Stuttgart, SC Freiburg

2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel

- Anzeige -

DFB-Pokal: Wann werden die Viertelfinal-Duelle heute ausgelost? Die Auslosung der Viertelfinal-Duelle erfolgt am Sonntagabend (7. Dezember) ab 19:15 Uhr.

Wer überträgt die Auslosung des DFB-Pokals heute live im Free-TV? Die DFB-Pokal-Auslosung wird im Rahmen der "Sportschau" in der ARD zu sehen sein. Die Sendung beginnt um 19:15 Uhr.

- Anzeige -

Wo gibt es einen Livestream zur Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal? Einen Livestream zur Auslosung gibt es kostenfrei auf Joyn und in der ARD-Mediathek. Die Übertragung beginnt um 19:15 Uhr. Hier kostenlos streamen: Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung ab Im Viertelfinale des DFB-Pokals werden (wie auch im weiteren Verlauf des Wettbewerbs) die Duelle nur noch aus einem Topf gelost. Das jeweils zuerst gelöste Team hat Heimrecht. Ohnehin sind ausschließlich Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga noch im Wettbewerb vertreten, weshalb auch kein Tausch des Heimrechts nötig sein wird. Im Vorjahr hatte es der damalige Drittligist Arminia Bielefeld bis ins Finale geschafft.

Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal 25/26 heute live: Wer ist als Losfee tätig? Der frühere Bundesligaspieler- und Trainer Friedhelm Funkel wird die Lose ziehen. Funkel konnte im Jahr 1985 mit Bayer 05 Uerdingen (heute KFC Uerdingen) den DFB-Pokal gewinnen. Nia Künzer, Sportdirektorin der Frauen-Nationalmannschaft, wird als Ziehungsleiterin fungieren.

DFB-Pokal 2025/26: Alle Termine im Überblick Viertelfinale: 03./04. und 10./11. Februar 2026 Halbfinale: 21. und 22. April 2026 Finale: 23. Mai 2026